Alex Zacharias se echa atrás en su interés hacia Cristina Porta: "No sé si quiero conocerte"

Por Fernando S. Palenzuela |

Cristina Porta y Alex Zacharias están siendo dos de los protagonistas absolutos de '¡Vaya vacaciones!'. En tan solo dos programas, la relación entre ambos no ha dejado de pasar por diferentes fases, sintiendo una conexión especial que se dificulta por la falta de comunicación y la persona que el actor afirma estar conociendo fuera.

Cristina Porta en '¡Vaya vacaciones!'

En la tercera emisión del 'Extra' el pasado 19 de julio, emitieron unas imágenes inéditas de en qué punto se encuentra la relación de ambos concursantes. Todo comenzó con una charla de Javier Tudela con otros compañeros en la que

"Se lo digo a Javi: no tienes que ir preguntando si eres su favorito o favorita, eso lo sientes. Yo a lo mejor estaba equivocada, me sentía favorita (...) Pero no yo, nadie del equipo rosa sabíamos de esa amistad que oficialmente ha empezado hoy al menos públicamente", soltaba la periodista. Luján Argüelles se dirigía al canario para tratar de entender su punto de vista en este conflicto: "Tú separas tu atracción por Cristina de esa amistad con Javi, que es tu favorito llegado el momento en el que tuvieras que elegir".

"Si llegase el momento de tener que elegir, seguramente elegiría a Cristina; y Javi, como amigo, lo entendería porque obviamente yo lo estaba diciendo fuera del juego. Si entráramos en el juego, Cristina sería mi favorita. Javi es una relación aparte de amistad, de amigo, de hermandad", respondía Zacharias. "Creo que la unión que tenéis es más por juego que por otra cosa porque yo la amistad no la he visto", arremetía la colaboradora televisiva, que aseguraba que el hermano de Luna Zacharias no se había abierto con ella como debería, lo que le ha hecho sentirse mal.

Un paso atrás

"Me siento pringada por volver a sentir que estoy por debajo porque me he perdido algo. Yo solo pido una cualidad, que es sinceridad. Ponemos las cartas sobre la mesa y ya valoro, pero si no las enseñamos...", explicaba la tertuliana. "Estoy descuadrado con todo, pero yo siempre he dicho que tengo algo fuera y ella lo sabe y que yo iba a ir lento y a conocerla poco a poco para ver qué pasaba", se explicaba el aludido.

En ese momento llegaba uno de los puntos más críticos, pues Cristina Porta atajaba: "¿Tú fuera me quieres conocer?". A lo que él contestaba con un escueto "no lo sé". "Pues antes me has dicho que sí", indicaba la concursante. "Creo que ha sido un error por mi parte el tardar en expresar lo que mi cabeza estaba cuadrando", confesaba su compañero. En referencia a la relación que él tiene fuera y que según Cristina Porta adjetiva como "la mujer de su vida", esta expresó: "Yo pensaba que esa relación no era tan importante (...) A mí me hubiera gustado poder elegir porque para mí es muy importante la sororidad y no quiero hacerle daño a una mujer".