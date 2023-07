Cristina Porta y Alex Zacharias, primer tonteo de '¡Vaya vacaciones!': "Eres guapísima"

Por Almudena M. Lizana |

El reality '¡Vaya vacaciones!' se estrena el 6 de julio de 2023 en Telecinco, pero ya el día 5 de julio pudimos ver un avance del programa presentado por Luján Argüelles. En él, vimos cómo las ocho parejas concursantes llegaron a las lujosas estancias, conociéndose entre todos. Además de observar cómo las primeras rencillas empezaron a surgir, la conexión para bien entre algunos de los participantes también se hizo visible.

Cristina Porta y Alex Zacharias

De esta manera, Cristina Porta Alex Zacharias protagonizaban el primer tonteo de la edición. Todo empezaba cuando el actor y mellizo de Luna Zacharias . "Se ve fatal ¿no?", decía ella, explicándole el significado de sus tattoos.

"Quiero ser mamá, pero no con cualquiera, si no estoy enamorada, no", explicaba más tarde Cristina Porta al desvelar que tiene a su sobrino como fondo de pantalla en su móvil y muchos creen que es su madre. "Chacho, Cris, me caes superbién al final ¿eh? Eres interesante, se te ve buena tía", saltaba Zacharias, dándole un abrazo a Porta.

Todos lo han visto

"¿No me conoces de la tele de nada?", le preguntaba Cristina Porta. "De nada, no te he visto nunca. Hablas superbién, te expresas superbién y eres guapísima ¿vale?", contestaba Alex Zacharias, dejando claro que su compañera le parecía "espectacular". "Aquí veo algo, algo veo", decía entonces Luna, viendo cómo su hermano estaba tonteando con Cristina Porta. "Me parece superatractiva, superlinda y creo que no tiene mal fondo y eso ya me gusta", desvelaba el propio actor en los totales del programa, sin querer adelantar nada más.