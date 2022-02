Almudena Cid pasó por los fogones de 'MasterChef Celebrity' en 2019, es decir, en la cuarta edición del talent culinario. La vitoriana, que fue la octava expulsada, ya confesó durante la promoción del concurso que "no era tal como lo esperaba". Después de que el programa finalizara, Cid no tuvo reparos en confesar cómo había vivido su paso por el formato de Shine Iberia.

Almudena Cid, en 'MasterChef Celebrity 4'

Ahora, tres años después, la exgimnasta ha reconocido a Lecturas que fue "la peor experiencia televisiva" de su vida. Sin embargo, no ha querido profundizar más en el tema: "No voy a hablar de 'MasterChef'", zanjaba la polémica. Lo cierto es que Cid no es la única que ha criticado el trato recibido y la presión que se vive en el talent culinario de RTVE.

La vitoriana ha decidido continuar su labor profesional alejada de la gimnasia, pero también de los focos de los platós. Actualmente, su trabajo está sobre las tablas de los escenarios, representando la obra teatral "Una historia de amor". Además, su compañero de función es Félix Gómez, con el que también coincidió en el programa de cocina.

El Cordobés, crítico con su experiencia en 'MasterChef Celebrity'

Manuel Díaz El Cordobés no tuvo reparos en confesar a FormulaTV que no aprendió "casi nada" durante su paso por el concurso culinario de La 1. "Lo que hacían era ponerte al límite, en cosas que eran imposible de sacar", reconoció. Es más, el torero señaló que el formato le "hizo salir de la cocina": "Me llevé dos años sin entrar", aseguraba.