Álvaro Morte denuncia una estafa suplantando su identidad: "Mucho ojo con los hijos de puta"

Mientras el confinamiento hace que el vandalismo callejero prácticamente desaparezca, las estafas por Internet crecen de una manera considerable y con nuevas técnicas y estrategias. El actor Álvaro Morte, conocido en todo el mundo gracias a su papel de El Profesor en 'La Casa de Papel', ha querido denunciar uno de estos timos en los que se ha utilizado su identidad para conseguir dinero de los internautas.

Álvaro Morte

A través de las redes sociales, alguien se ha hecho pasar por el actor recibiendo mensajes de fans por privado preguntándole si era realmente Álvaro Morte. Esta persona que se hacía pasar por él respondía que "lo verías en vídeo... y después del pago puedes chatear por vídeo conmigo cuando quieras". Este mensaje parecía que conseguía su objetivo, pues los hay quienes seguían interesados y preguntaban por la cantidad de dinero que había que pagar para poder chatear.

El estafador pedía un total de 500 euros para hablar con el fan incauto que, evidentemente, no conseguiría su objetivo ni aunque realizase el pago. Aunque no es el primero ni último famoso del que utilizan su imagen para sacar dinero por redes sociales, el actor ha querido erradicar al mínimo esta estafa en concreto a través de sus redes sociales para que sus seguidores estén al corriente de lo sucedido y así intentar que no vuelva a ocurrir.

Mucho ojo con los hijos de puta!! Mi cuenta de Twitter ya está verificada!! pic.twitter.com/4XBzZzY2jS — Alvaro Morte (@AlvaroMorte) April 23, 2020

El actor verifica su cuenta

El actor ha querido denunciar este timo con un pantallazo que ha conseguido de una conversación a través de Twitter entre el estafador y el fan y ha alertado de que debemos tener "mucho ojo con los hijos de puta". Además, para que esto no vuelva a ocurrir, Morte ha aprovechado para verificar su cuenta para que nadie más pueda hacerse pasar por él y menos todavía para hacer estafas.