Visitamos el tinerfeño Polo Sur de 'The Head', el thriller de The Mediapro Studio con Álvaro Morte

A pesar de que en el exterior se mantiene su calidez habitual, hay un hangar en Tenerife invadido por el invierno antártico. Como si entráramos a Narnia, al cruzar la puerta del set de rodaje de 'The Head' nos topamos con una estación científica ambientada en el Polo Sur. En ese gélido paraje, un grupo de investigadores y demás trabajadores aparecen asesinados cuando se va a producir el cambio de turno estival. ¿Quién ha sido el culpable? Para descubrirlo recorremos cada uno de los pasillos del plató donde se han recreado los módulos de esta instalación y hablamos con los integrantes de su internacional equipo, encabezado por el director Jorge Dorado.

Jorge Dorado durante el rodaje de 'The Head'

La principal representación patria en el elenco es la de Álvaro Morte, que vuelve a colaborar con Dorado tras coincidir en 'El embarcadero'. En 'The Head', el actor algecireño da vida al cocinero Ramón, un rol más rudo de lo que nos tiene acostumbrados, cuya estética ha sido inspirada por referentes como Chris Evans en "Snowpiercer" o Hugh Jackman en "Australia". Sin embargo, Morte avisa de que su personaje "tiene más poder de lo que parece", y es que la reclusión física y psicológica que prima en la estación es óbice para todo tipo de intrigas.

Junto a Morte nos encontramos con un reparto multicultural: el norirlandés John Lynch encarna a Arthur Wilde, un prestigioso bioquímico molecular que, junto a Annika (Laura Bach), descubre un bacteria que puede reducir las emisiones de CO2 y que, potencialmente, puede revertir la crisis climática; la escocesa Katharine O'Donnelly interpreta a la joven doctora Maggie, tan brillante como ingenua; la sueca Sandra Andreis es la enfermera Ebba, que se ve envuelta en un complejo entramado amoroso; la estadounidense Amelia Hoy presta su talento a Heather, a la que define como "la yonki de la adrenalina a la que todos llevamos dentro"; el danés Alexandre Willaume es Johan, marido de Annika, y comandante de verano de la estación, por lo que es el que se encuentra la masacre al abrir la puerta; y, por último, la estrella nipona Tomohisa Yamashita ha dado la vuelta al mundo para interpretar a Aki, un joven de temperamento complicado, pero romántico e intuitivo.

Álvaro Morte no se aleja del thriller en 'The Head'

Laboratorio de Babel

Esa mezcolanza de idiomas y acentos no se ha convertido en un impedimento para componer un cercano grupo de trabajo, dejando las tensiones para cuando las cámaras se ponen en marcha. "Todos somos muy abiertos, nos hemos asegurado de conocernos entre nosotros," asegura O'Donnelly, y Andreis no tarda en suscribir sus palabras: "Todos los miembros del reparto son muy generosos, hemos conectado muy rápido." En la misma línea se mueven los componentes daneses del elenco. "Viniendo de Dinamarca, es extraño que me sienta exótico, lo cual es agradable," afirma entre risas Willaume, acompañado por su esposa en la ficción, Bach, que destaca la apertura social de los españoles y las complicaciones que supone esta diversidad en el set: "Hay diferencias culturales, por lo que no siempre estoy informada. Así que tengo que encontrar una forma de estar en el plató diferente a como estaría en un set íntegramente danés o inglés."

Quizá el caso más extremo es el de Yamashita, que atesora 4 millones de seguidores en Instagram, pero que por Tenerife puede caminar sin que le paren en la calle. "Es increíble, quiero vivir aquí, comprarme una casa para venir de vez en cuando," comenta el actor y cantante, que servirá de principal atractivo para el público asiático al que se dirigen HBO Asia y Hulu Japón, socias de The Mediapro Studio en este ambicioso proyecto. A fin de cuentas, y una vez asumida la facilidad de los españoles para abrazarse, Yamashita subraya que "tenemos culturas diferentes, pero estamos centrados en una única historia"; al igual que Hoy, que define elocuentemente cómo ha tenido que adaptarse: "Es un proceso constante de comprender adecuada y erróneamente hasta llegar al punto ideal, en el que entiendes las cosas de una manera totalmente nueva."

Rodaje de una toma de 'The Head'

Tensión que derrite

Por encima de las dificultades idiomáticas se encuentra el calor. Por muy impresionante que sea el set de rodaje, es imposible evitar que la alta temperatura asole a los intérpretes, enfundados en portentosos vestuarios para remarcar la ambientación invernal. "El calor no es un problema, solo tienes que transformarlo en el sentimiento contrario," recalca Andreis. En definitiva, lo que hace avanzar el rodaje de manera ideal independientemente de las dificultades ambientales, como señala la mayoría del elenco, es la labor de Dorado tras las cámaras.

"Trabajar con Jorge es un regalo, porque es el primer trabajo que hago de esta magnitud. Hay honestidad y confianza, nunca he sentido presión porque se me ha transmitido que podía hacerlo," asevera O'Donnelly, que puede ser la gran revelación de la serie. Desde un punto de vista más veterano, Lynch destaca la "intensiva" implicación del cineasta con respecto al desarrollo de los personajes, mientras que Andreis se muestra entusiasmada con su director: "Jorge es un director que lucha por ti, durante el casting me enteré de que peleó por trabajar conmigo."

Esta conexión es fundamental para que el resultado final muestre cohesión, ya que Dorado, a diferencia de lo que suele suceder en la pequeña pantalla, ha tenido la oportunidad de dirigir los seis episodios que componen 'The Head', que también han sido rodados en Islandia. Por ahora es un misterio cuándo o dónde veremos este enigmático relato, desarrollado por Àlex y David Pastor, pero nos quedamos con la definición de Amelia Hoy para mantener vivas las ganas de verla en el futuro: "Es un thriller espídico porque hay muchos elementos que ponen en peligro nuestra vida. Todo es un riesgo potencial de muerte, y al mismo tiempo luchamos por ser buenas personas."