Amaia Montero se enfrenta a Lali Espósito tras revelar su enfrentamiento con la China Suárez: "Las separaron"

Aunque estamos todos encerrados en nuestros hogares, este confinamiento nos está dando también inesperadas noticias y sucesos que bien seguro no podríamos imaginar. Las últimas en hacerlo han sido las cantantes Lali Espósito y Amaia Montero. Un comentario de la que fuese protagonista de importantes ficciones televisivas como 'Casi ángeles' o 'Floricienta' ha despertado la ira de la artista española, que no ha dudado en usar sus redes sociales para cargar contra su colega de profesión. Ambas han terminado protagonizando un tenso rifirrafe tuitero que ha enfrentado a sus fans, que han inundado Twitter con comentarios negativos sobre la otra.

Amaia Montero y Lali Espósito

La anécdota contada por Lali

Todo empezó en un directo que Lali Espósito protagonizó junto a Peter Lanzani para recordar su trabajo juntos en 'Casi ángeles'. En un momento de esta conversación en Instagrma, Espósito decidió contar una anécdota protagonizada por Amaia Montero y Eugenia La China Suárez. "Estaba Amaia Montero con unos tragos... bueno, no pasa nada. Pero se cruzó con la China en un pasillo (...) y en ese momento La China no la soportaba mucho, tenía un carácter un poco controlado en esa época", ha empezado contado Espósito, para después revelar el tenso momento que vivieron ambas. "Amaia Montero estaba en una... se la cruzó y como a la China no le gustó nada que le chocase el hombro Amaia, se armó una que las tuvieron que separar y todo (...) fue terrible. El guardia, se montó un quilombo...".

Las disculpas de Lali

Lo que parecía una simple anécdota contada en mitad de un directo en Instagram rápidamente se hizo viral después de que un usuario publicase el fragmento en Twitter, lo que obligó a Lali Espósito a pedir disculpas públicamente a Montero, algo que parece que de poco sirvió para la ex líder de la banda La Oreja de Van Gogh. "Quiero pedir disculpas por la manera en la que me referí a la artista Amaia Montero en el Live en mi cuenta de IG, donde celebrábamos la repetición de 'Casi Ángeles'. Jamás fue mi intención faltar el respeto ni ofender a Amaia ni a su gente. Fue inapropiado. Pido disculpas. Un abrazo", escribió la artista. Un mensaje que rápidamente tuvo una respuesta dura y contundente por parte de Montero, también en Twitter.

Lali contando que la China Suárez tuvo un cruce con Amaia Montero borracha #CasiAngeles pic.twitter.com/udmD9wUgaM — ? ? ? ? ? ? ? (@httpshippxs) April 28, 2020

La indignación de Amaia Montero

"Hola Lali Espósito, no nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde: que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira. Sabes que he querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros respectivos managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta puesto que eludes lo fundamental, la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Nos vemos", escribió Montero en su cuenta oficial de Twitter. Pero no fue la única y es que Idoia Montero también decidió responder a la artista. Lo hizo en su cuenta de Twitter oficial que ahora no es visible para la mayoría de usuarios de dicha red social ya que es privada.

"Eres una gran mentirosa Lali Espósito, yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido, eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho a ver si te perdonan ellos porque yo no. Como compañera de profesión eres una auténtica mierda. Has demostrado ser una miserable. Con lo que está pasando en el mundo no tienes vergüenza. No nos tomes el pelo y haz lo que tienes que hacer en Instagram. Lista, que eres una lista", ha escrito Montero en su cuenta oficial de Twitter. El tercero de los mensajes que ha desatado una auténtica guerra tuitera entre las fans de ambas artistas. ¿Habrá nueva disculpa pública o el tema se zanjará aquí?