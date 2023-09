Amazon Prime Video incluirá publicidad a partir de 2024 y habrá que pagar más para evitar los anuncios

Por Redacción |

El streaming sin anuncios parece tener los días contados. Hace unos años corríamos a suscribirnos a las plataformas para escapar de las largas pausas publicitarias de la pequeña pantalla y, evidentemente, disfrutar de un amplio catálogo de contenidos. Pero los servicios de OTTS están cambiando y, poco a poco, hemos visto cómo Netflix o Disney han ido sucumbiendo a los golosos ingresos publicitarios. La última compañía en caer en la tentación es Amazon Prime Video.

Prime Video

Tal y como ha explicado la empresa a través de un comunicado . "Nuestro objetivo es tener una cantidad de anuncios significativamente menor que la televisión lineal y otros proveedores de televisión en streaming", aseguran. Este cambio se introducirá en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá a principios del próximo año y,

Esta modalidad con anuncios será la predeterminada para los usuarios con suscripción a Amazon Prime, que incluye los envíos gratis, Amazon Music y otros ventajas. Si deseamos evitar las interrupciones publicitarias, evidentemente, podremos solucionarlo. Por 2,99 dólares adicionales al mes, los suscriptores estadounidenses podrán deshacerse de los spots, mientras que la tarifa del resto de países se desvelará próximamente. Para tranquilizarnos, la compañía asegura que no subirá el precio actual del servicio Prime.

El futuro de Prime Video

Como era de esperar, la noticia no ha sentado nada bien a los suscriptores de Prime Video, que se muestran molestos en redes sociales por tener que pagar un plus para disfrutar tranquilamente de 'Operación Triunfo', 'The Continental' o 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder', entre otros contenidos. A pesar de esta primera reacción, el consultor de medios Mark Loughney asegura a THR que "los consumidores no solo toleran los anuncios en el contenido de vídeo: en la mayoría de casos, lo ven como algo beneficioso". "Este cambio les permite contratar sus paquetes preferidos a un coste menor, y, si se presentan bien, la publicidad resulta en una experiencia de visualización más atractiva", añade.