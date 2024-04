Amor Romeira culpa a Sonia Ferrer de la escalada de transfobia: "Has quedado retratada"

Por Toño García Rodríguez |

'En boca de todos' vivió el lunes 22 de abril uno de los momentos más tensos que se han vivido en ese plató. Todo comenzaba con un vídeo en el que Amor Romeira, durante una entrevista anterior, lamentaba una complicada situación que viene sufriendo: "En mi vida había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024". Esta situación parece, además, tener una clara culpable y la colaboradora de televisión no dudó en mencionar su nombre: "En parte, es culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella". Estas palabras fueron solo el comienzo y, tras un breve repaso de los encontronazos pasados entre ambas mujeres, las colaboradoras se sentaban en el plató para debatir sobre sus diferentes puntos de vista.

Sonia Ferrer y Amor Romeira en 'En boca de todos'

"Cuando tú determinas que las mujeres trans no son mujeres,", comenzó diciendo Romeira, tras ser preguntada por Nacho Abad . "Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo, me gustaba tu belleza, sentía que podía ser como tú... Y realmente,", sentenciaba para terminar su primera intervención. La periodista, por su parte, comenzó su turno de palabra respondiendo de manera tajante: "Este debate no es, ni siquiera, igualitario. Es un debate muy complicado para mí porque".

Ferrer, tras esta primera declaración, continuaba su intervención desarrollando su postura: "Yo para nada siento rechazo hacia las personas transexuales, ni muchísimo menos. De hecho, me encantaría que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo físico, no hubiesen llegado a necesitar medicación de por vida y mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género". Amor Romeira, en su respuesta, quiso corregir las afirmaciones de la colaboradora: "Yo nunca he vivido un tratamiento hormonal en mi vida, entonces no generalices".

Qué bien explica todo Amor Romeira a Sonia Ferrer en este vídeo que se ha hecho viral.



Si ves el vídeo y te molesta mucho lo que dice Amor, puedes dejar de seguirme porque aquí se respeta siempre al colectivo trans. ?? pic.twitter.com/YruKwgESZC — #PorQuéTT (@xqTTs) April 23, 2024

Sonia Ferrer continuaba explicando también su postura respecto a la Ley Trans: "Lo que se ha cambiado, que es bastante importante, es que ahora ser mujer es un sentimiento. (...) De repente hemos visto que hay muchos hombres que ni cambian de nombre, ni cambian de aspecto y, en cambio, tienen todo el derecho del mundo a ser considerados mujeres. Que a ti eso te parezca bien... A mí eso me parece un escándalo". No obstante, Romeira dejaba clara su opinión sobre estos caso que, bajo su punto de vista, "están haciendo uso fraudulento de la ley". Por otra parte, las dos mujeres abordaron también la transexualidad en hombres, algo de lo que no se habla porque, según Sonia Ferrer, el colectivo "lo que hace es repetir una y otra vez que existen las mujeres con pene, pero casualmente nunca oímos hablar de esos pedazo de machos con vagina". "No puedo decir nada, porque has quedado retratada tú", respondía Romeira.

Hacia tiempo que no veía un ejemplo tan abyecto de transfobia en una televisión nacional en boca de @j_moeckel y, especialmente siendo mujer, de @SoniaFerrerTV. Transfobia y misoginia.

Que esto se permita en @cuatro es repugnante. pic.twitter.com/3mXlnWOThw — Otto Más ????? (@Otto_Mas) April 13, 2024

Daniela Requena, otro frente más

Aunque el cara a cara entre Sonia Ferrer y Amor Romeira ha sido, sin duda, el más que más repercusión mediática ha tenido, no ha sido esta la primera vez que la periodista ha chocado por su postura respecto a la transexualidad. Hace unas semanas, la colaboradora de 'En boca de todos' también mantuvo un acalorado debate con la influencer Daniela Requena. "Biológicamente hay hombres y mujeres", decía Ferrer, a lo que la invitada quiso responder tratando de explicar lo que supone nacer con un género que no te corresponde. "El sexo no se asigna y eso no lo digo yo, lo dice la ciencia", manifestaba la colaboradora ante sus palabras. "El concepto de mujer está evolucionando, como evoluciona la ciencia", añadía Requena, ante la réplica de Ferrer, que consideraba que "ser mujer no es un sentimiento".