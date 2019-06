Amor Romeira ('GH 9'): "Me gustaría acostarme con Abascal para quitarle todas las tonterías"

Con tal solo dieciocho años edad, Amor Romeira dio el salto a la pequeña pantalla gracias a su participación en la novena edición de 'Gran Hermano'. Desde entonces, Romeira apenas se ha alejado de la cadena en la que comenzó su vida pública, donde actualmente trabaja de colaboradora en distintos espacios de Telecinco, carrera que compagina con sus facetas como cantante o actriz.

Amor Romeira

Amor ha vuelto a dejar claro su desparpajo en una entrevista recogida en El Español, donde Romeira ha hablado sobre sexo sin pelos en la lengua. Un asunto "muy complicado" en una etapa de su vida, convertido ahora en una "experiencia maravillosa", tal y como ella misma confesó antes de añadir que había empezado "muy pronto a niveles sexuales". "En mi casa nunca ha existido el tabú. Nunca me educaron con el miedo de preguntar", declaró Romeira, quien no tuvo reparos en hablar de política, aunque en el sentido de valorar a los políticos "más sexuales". "Por juventud, Errejón, que tiene pinta de empotrar bien", confesó la colaboradora.

"Casado también está bueno, pero llevar el espíritu de Fraga dentro del cuerpo es asqueroso. Imagínate despertarte y que te diga 'buenos días, viva España'", prosiguió Romeira, antes de señalar que "Rivera estaba bueno, pero estaba con Malú" y ella "respetaba a las parejas". En cuanto a Pedro Sánchez, Romeira también alabó su físico, aunque con una pega: no le hacía "mucha gracia" que apoyara a los independentistas. "¿Sabes con quién me gustaría acostarme? Con Abascal. Para quitarle todas las tonterías. Le voy a enseñar lo que es una vagina", concluyó la exconcursante, después de descartar a Pablo Iglesias y calificar a Rajoy de "Papá Noel".

"Era muy espabilada"

Durante su entrevista, Amor Romeira habló de su primera experiencia sexual, que había ocurrido cuando tenía doce años, mientras que él "tendría 25 o 26". "Considero que él tenía que haber dicho que no, pero yo también era muy espabilada. Surgió", confesó la exconcursante de 'Gran Hermano', quien en su momento no dudó en contárselo a su madre. Un relato ante el que, recordó, "se tragó su orgullo de madre y actuó de amiga". "Es verdad que cuando me voy mi madre rompe a llorar. Era un poco chocante. Pero si mi madre no hubiese actuado así yo habría salido tres mil veces peor", señaló Romeira, quien alabó el hecho de que su progenitora "manejara su vida" sin que ella misma lo hubiera sabido.

"Se me educó siendo lo que soy"

Amor Romeira en 'Sábado deluxe'

"A mí se me educó siendo lo que soy, con respeto, con cariño. El error de la sociedad no está en mí, está en esos padres que no saben educar a sus hijos", confesó también Romeira, al hablar de su infancia como mujer transexual. La exconcursante también confesó que "nunca había tenido relaciones sexuales con el aparato reproductor con el que nació" y "jamás había eyaculado", lo que explicaba "por qué era tan femenina", especialmente cuando "no había tenido yacimiento de semen".

Tabúes y relaciones

Romeira también tuvo ocasión de hablar de tabúes, especialmente del que consideraba el "mayor" de todos en la España de 2019. "La mujer se masturba libremente", defendió la colaboradora, antes de criticar que "la sexualidad de la mujer estaba llena de tabúes", algo que había cambiar. "Que un hombre reconozca que le gusta una mujer con pene es duro en la sociedad. Siempre lo catalogarán como si fuera maricón, al tío", declaró también Romeira, que se mostró positiva sobre la creciente integración de los transexuales.

La exconcursante de 'Gran Hermano' también tuvo la oportunidad de hablar de sus relaciones con famosos, tema en el que no desveló nombres. No obstante, señaló a "futbolistas del Real Madrid", de uno de los cuales confesó que se había enamorado "con drama incluido". "Ser mujer de un futbolista es ser el padre de Bambi. Tienes que estar mentalizada de que vas a llevar el Chanel, vas a tener una buena casa pero vas a cargar buenos cuernos también", confesó Romeira.