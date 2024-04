Por Fernando S. Palenzuela |

El fichaje de David Broncano por Televisión Española se ha convertido en una de las grandes noticias televisivas de este 2024, además de hacer saltar por los aires a la cúpula de RTVE. Muchos han opinado sobre la nueva aventura profesional del gallego y entre ellos está Ana Rosa Quintana, quien se ha pronunciado al respecto durante una masterclass en la Universidad Camilo José Cela.

David Broncano en 'La resistencia'

La presentadora de ' TardeAR ' acudía en la mañana del 11 de abril a la facultad, y en la sesión de preguntas y respuestas. "Creo que le han hecho una gran faena a Broncano. Yo soy seguidora de Broncano, me encanta Broncano y", comenzaba Quintana. "Tiene todo el derecho del mundo a irse a Televisión Española a hacer su programa y competir como el resto, pero".

Ana Rosa Quintana era muy clara respecto a lo que había ocurrido en el mes de reuniones de los consejeros de RTVE y que se había saldado con el cese de José Pablo López y Elena Sánchez. Según la periodista, todo responde a un movimiento político que ha acabado perjudicando a Broncano. "A Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa y ya. Lo que pasa es que Televisión Española está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano y que imagino que si yo estuviera en su pellejo estaría deseando que no me aprobaran el programa, que lo han aprobado".

Órdenes de Moncloa

La presentadora afirmaba que Broncano "ha sido absolutamente utilizado políticamente": "Creo que no es bueno para nadie ni creo que es lo que quería. A él le hacen una oferta y dice: 'ah, pues mira, sí'. A Broncano no le gustan los programas con publicidad porque es complicado, entonces Televisión Española no tiene publicidad. A mí me parece bien". Para finalizar, volvía a cargar contra la pública, asegurando que "lo que no puedes hacer es lo que se ha hecho": " Que se fiche a un comunicador en Moncloa no me parece lo más adecuado".