La cancelación de 'Sálvame' despertó en el momento de conocer la noticia un sinfín de reacciones. Algo similar ha ocurrido conforme se acercaba la fecha del 23 de junio. Ese día, excompañeros de cadena como Sonsoles Ónega mandaban en sus programas mensajes de cariño al equipo por su adiós. Sin embargo, en todo este tiempo se ha echado en falta unas palabras por parte de Ana Rosa Quintana, quien pasará a ocupar el hueco dejado por 'Sálvame' a partir de septiembre.

Ana Rosa Quintana en 'El programa de Ana Rosa'

Finalmente, la periodista ha expresado su mensaje de ánimo al equipo del programa de La Fábrica de la Tele en la mañana del 26 de junio, al término de ' El programa de Ana Rosa '. "Yo el viernes no estaba y fue el último programa de 'Sálvame' y", compartía mirando a cámara. "Lo dije el otro día que me preguntaron:, sobre todo un programa que lleva 14 años".

La madrileña ha comentado que esta situación la ha visto en muchas ocasiones y, a continuación, ha dado un mensaje relacionado con el talento, muy similar al de Paz Padilla: "Los que estamos en esta profesión desde hace tantos años desgraciadamente lo hemos visto muchas veces, pero cuando hay talento, como tienen ellos, seguro que les va a ir muy bien. Y yo, compañeros, os deseo toda la suerte del mundo".

Sin mensaje desde la cancelación

Al lunes siguiente de conocerse la noticia de que Ana Rosa Quintana iba a ser la sustituta de 'Sálvame', cuando todavía no se conocía el título de 'TardeAR', la presentadora se pronunció en directo sin decir nada sobre sus entonces compañeros. "Que Dios reparta suerte. Me lo ha pedido la cadena y le tengo que agradecer a la cadena 19 años en esta empresa de apoyo, de éxito, de tranquilidad... Y cuando mi cadena me pide algo, creo que lo justo es devolver un poco de lo que me ha dado", explicaba ante la audiencia sin hacer ni una sola mención al programa vespertino.