Por Redacción |

El 22 de mayo de 2024, Ione Belarra, la Secretaria General de Podemos, ha arremetido contra varios periodistas en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. "Una ley que obligue a que haya transparencia en los intereses económicos y políticos detrás de las mentiras que vierten cada día Ana Rosa Quintana, Pablo Motos y Susanna Griso", ha dicho la de Podemos, añadiendo que "mienten cada día desde grandes platós de televisión sobre las fuerzas políticas" y criticando a Antonio García Ferreras.

Ione Belarra

A raíz de estas acusaciones, Ana Rosa Quintana no ha dudado en dedicar su sección de 'La firma de AR' a las palabras de Belarre, sacando la cara por su trabajo y por el de los presentadores de Antena 3, su competencia directa. ", desde donde nos ha insultado a varios periodistas llamándonos corruptos y mentirosos", arrancaba Quintana.

"Posteriormente un diputado del PP ha pedido que el insulto se retirase del acta, pero la presidenta del Congreso ha dicho que sólo se retiran del acta los insultos. Es decir, la palabra "corrupto" o "mentiroso" no son un insulto si van dirigidos a periodistas, pero sí es un insulto cuando va dirigida al entorno del Gobierno", comentaba la presentadora de 'TardeAR'.

"Se ve que para Armengol la prensa no es una institución democrática y asume que haya que "atar en corto" a los periodistas que ejercen la libertad de expresión, citándolos con nombres y apellidos mientras Sánchez guarda silencio, dando pábulo al señalamiento que no quiere para los suyos", saltaba Ana Rosa Quintana. "Me considero, como mis compañeros, una profesional honesta y ni Ferreras, ni Griso, ni Motos ni yo lo debemos ser cuando no lo retiran del acta", defendía Quintana a la competencia.

Dardo a Sánchez

"Desde la tribuna del Congreso nos acusan a los periodistas de mentir. El Gobierno no miente, en ese caso, solo cambia de opinión", decía la periodista, lanzando así un dardazo al discurso de Pedro Sánchez en relación a la situación de Cataluña. "Señorías, saquen del Congreso, de nuestro Congreso, su máquina del fango y lleven al taller su máquina de transparencia", terminaba Ana Rosa Quintana.