Por Beatriz Prieto |

Desde el arranque de 'Ni que fuéramos' en el Canal Quickie, el heredero de 'Sálvame' ha abordado en ocasiones la audiencia de Telecinco y, muy especialmente, centrándose en 'TardeAR', el programa de Ana Rosa Quintana que tomó su relevo en las tardes de la cadena. La tarde del martes 21 de mayo, Kiko Matamoros se mostró satisfecho ante los flojos datos del formato, momento en el que María Patiño y Belén Esteban manifestaron su desacuerdo e incluso defendieron, en cierto modo, a la presentadora.

María Patiño habla de Ana Rosa en 'Ni que fuéramos'

Los últimos rumores sobre Quintana apuntaban a la posibilidad de que la presentadora hubiera pedido volver a las mañanas tras la floja audiencia de 'TardeAR'. Por ello, según desveló Matamoros, la presentadora habría tenido el lunes 20 una reunión para. Un asunto por el que el colaborador recordó las audiencias de 'Sálvame', mejores que su sucesora, ante lo que Patiño reconoció que "no me produce satisfacción de cara a Ana Rosa, pero sí por las personas que han tomado la decisión"., aseguró la presentadora.

"Me sorprende muchísimo esta defensa que haces de Ana Rosa de un tiempo a estar parte", confesó Matamoros, dado que Patiño había "sentido en tus carnes el desprecio hacia tu trabajo, por parte de la productora de Ana Rosa", al igual que "cómo se trataba de enterrar cualquier trabajo brillante o noticia que pudiera favorecer a 'Sálvame'". El colaborador incluso se mostró extrañado por el hecho de que su compañera se erigiese "defensora de una señora que ha intentado silenciarte desde hace mucho". "Yo no estoy defendiendo a Ana Rosa Quintana. Lo que estoy defendiendo es a mí misma. No puedo soportar hacer leña del árbol caído. Ana Rosa empezó mal y le está costando muchísimo remontar", explicó la aludida.

"La culpa la tienen los directivos"

Patiño insistió en sus palabras antes de desvelar que Quintana, "en una época de mi vida, no hablo de que me diese una oportunidad porque yo también me lo curré, pero a nivel profesional se portó bien conmigo". "No me he sentido bien tratada, pero tampoco he necesitado que Ana Rosa Quintana me eleve a los altares, porque yo sé quién es María Patiño", añadió la gallega, para después señalar que "lo he pasado mal como vosotros". "¿Ahora qué hacemos? ¿Me río de que tiene un 9,8% y me siento satisfecha? Pues no", remató la presentadora.

"Yo tan mal como tú no lo he pasado, pero sí que tengo que decir que Ana Rosa no tiene la culpa de estar en Mediaset", defendió Esteban, "completamente de acuerdo" con su compañera. Desde su perspectiva, a Quintana "le hacen una oferta, igual que se la hubieran hecho a mis jefes y la habrían cogido": "La culpa la tienen los directivos, que nos han echado a la puta calle de una manera feísima". "Yo no quiero hablar de Mediaset porque he sido feliz, pero lo único es que digo es que las maneras no fueron las adecuadas y nosotros hemos hecho todo", añadió la madrileña, "harta" de oír que, con 'Sálvame', habían "ganado mucho dinero". "Sí, señor, es verdad. Pero ellos han ganado el triple", apuntó Esteban.