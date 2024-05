Ana Rosa Quintana, sobre 'Zorra': "Nos gusta para canción del verano, no para Eurovisión"

Por Toño García Rodríguez |

Como cada año después de Eurovisión, los principales programas de actualidad se han hecho eco del puesto de España en la final del festival y de la victoria de Suiza con el tema 'The Code'. Este es el caso de 'TardeAR', el magacín vespertino de Telecinco, que comenzaba su emisión el 13 de mayo comentando los resultados del certamen musical. Tras un inicio en el que los colaboradores bailaban y coreaban el tema 'Zorra', de Nebulossa, era Ana Rosa Quintana, la presentadora, quien ofrecía la primera declaración: "Toda Europa estaba cantando este himno, pero luego no lo votaron".

'TardeAR'

Tras este comentario inicial, el colaborador Boris Izaguirre añadía que todas aquellas personas que no votaron por España, que eran "muy injustas" y "llenas de maldad", debían Alaska , además, mostraba públicamente su apoyo a los representantes y manifestaba que se trataba de "una gran canción eurovisiva"., decía la cantante.

Ante estas palabras, la presentadora respondía opinando sobre el tema: "Yo creo que 'Zorra' es una canción muy pegadiza, que está muy bien, que nos gusta mucho para la canción del verano, no para Eurovisión". Alaska, no obstante, se mantenía fija en su postura y defendía que se trataba de "una canción pop y, como tal, no tiene vocación ni de que le den un Grammy ni nada", para terminar apoyando el trabajo realizado: "Yo creo que estuvieron muy bien". Beatriz Archidona también calificaba la propuesta como "una canción de la que nos vamos a acordar".

Alaska en 'TardeAR'

Alaska entonces respondía tajantemente, dando la razón a su compañera: "Es la canción de Eurovisión que todos vamos a recordar. Y la de Nemo, que es una gran canción, con una gran interpretación, con una gran puesta en escena... No va a ser esa gran canción que suene cuando hay una fiesta de Eurovisión en casa". La presentadora, aunque apoyaba la opinión de sus colaboradoras, consideraba que se trataba más de un tema "de chiringuito".

Un lugar de hechos históricos

Respecto a Nemo, representante de Suiza, Boris Izaguirre quiso hacer una importante apreciación: "Le ha adjudicado, de nuevo, a Eurovisión ese punto que tiene de lugar donde suceden cosas históricas. Por ejemplo, hemos abierto una compuerta muy importante a la comunidad no binaria". El colaborador consideraba que se debía reconocer al festival "su infinita capacidad de innovación, de evolución y de incluir cosas que son importantes" y Alaska atribuía esas virtudes a unos "fans de verdad que son los que han mantenido al festival durante todos estos años. No a los que comentan Eurovisión sin que les guste".