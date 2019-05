Andorra descarta regresar a Eurovisión en 2020

Año tras año, la comunidad eurofan se lamenta por los malos resultados de España en el Festival de Eurovisión 2020 y no son pocos los que encuentran la solución a este mal historial dentro de la propia Península Ibérica. Si bien el llamado "vecinismo" entre países no debería ser incentivado, la participación de Andorra es vista a menudo como la única vía para volver a escuchar el anhelado "Spain, 12 points" durante las votaciones del certamen.

Más allá de la anécdota, el regreso del principado es una gran oportunidad para obtener visibilización a nivel internacional que, sin embargo, tendrá que esperar. La Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA), en respuesta a las preguntas de los usuarios en redes sociales, ha, al menos en la edición que se celebrará en Países Bajos en 2020 tras la victoria de Duncan Laurence

Gisela representó a Andorra en Eurovisión 2008

La gran inversión económica que supone el festival desestima cada año la candidatura andorrana pese a las continuas peticiones de los fans. Desde su retirada en 2010 se ha planteado su regreso en múltiples variantes, alguna de ellas mediante el apoyo económico y promocional de TV3. De hecho, el debut de Andorra en Eurovisión estuvo marcado por una colaboración entre RTVA y la autonómica catalana. Juntas coprodujeron '12 punts', una preselección televisada en ambas cadenas que ganó Marta Roure.

En 2017, los directivos de RTVA valoraron en una entrevista para Eurovision-Spain la participación en el certamen como una oportunidad para difundir la cultura y la lengua catalanas. No obstante, consideran que el Govern del Principat no se compromete lo suficiente para que se produzca la vuelta. El problema no es solo la financiación, sino también la necesidad de una fuerte difusión para evitar los malos resultados que cosechó Andorra las seis veces que envió a su representante.

Andorra en el Festival de Eurovisión

El Principado de Andorra participó en Eurovisión entre 2004 y 2009 sin lograr clasificarse nunca para la final. Su mejor marca en semifinales fue una 12ª posición en el año 2007 de la mano de la banda Anonymous. Posiblemente la artista más mediática que ondeó su bandera fue Gisela, concursante de la primera edición de 'Operación Triunfo', que en 2008 defendió "Casanova" en Belgrado.