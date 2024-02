Por Sergio Navarro |

"Soy como un desastre, un puro desastre", canta Angy Fernández en su canción "Sé quién soy". Todos la conocemos así, está grabada y así la cantó en la primera Semifinal del Benidorm Fest con la que se clasificó para la Final. Esta ha llegado el 3 de febrero, donde ha cambiado sutilmente una palabra.

Angy, durante su actuación en el Benidorm Fest 2024

En plena actuación en directo,y solo se trata de una letra diferente. Pero por sutil que parezca, los espectadores se han dado cuenta y lo han aplaudido muy fuertemente en las redes sociales

cuando ha cambiado puro desastre por puto desastre... esas oficinas de rtve están ardiendo pic.twitter.com/aCDqJTR05B — ???? (@nosoyanxo) February 3, 2024

Angy ha dicho "Soy un PUTO desastre", desde que la oí sabía que esa era la palabra original #BenidormFestFinal pic.twitter.com/hJrSQn6x1L — Sleepy Ambition (@vamonos_atomos) February 3, 2024

UN PUTO DESASTRE



nuestra nueva LLUVIA DE BRAGAS



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#BenidormFestFinal pic.twitter.com/1OmnXinIey — Arturo ???? FABRICANTES ???????????? (@ArturoUrbanos) February 3, 2024

POR FIN HA DICHO ANGY UN PUTO DESASTRE.



LO ESTABA DESEANDO. #BenidormFest #BenidormFestFinal — Luis Mesa ? (@luismesacabello) February 3, 2024

Ha dicho puto desastre pic.twitter.com/wbXUnWfYMO — Alejandro ???? (@AlejandroFdz_) February 3, 2024

Sofía Coll también la cambia y Jorge González se equivoca

Sofia Coll también ha modificado la letra para cantar en directo: "I'm in the final, I'm here to stay". La letra de 'Caliente' también ha variado pero en esta ocasión no parece hacer sido de manera intencionada. La letra dice: "Señorita, así se baila / Que la noche no se apaga / Europea, americana / Los tambores se desatan". Los nervios del directo le han traicionado y ha dicho dos veces "americana", arrancando esta parte con "Señorita, americana".