Sergio Navarro

Se acerca la recta final de esta edición del Benidorm Fest y cualquier cosa puede pasar. Este sábado 3 de febrero es la gran Final y son ocho los participantes que optan a hacerse con el ansiado micrófono de bronce que les vale de pasaporte para representarnos en Festival de Eurovisión 2024. Una de las informaciones más esperadas es la del orden de actuaciones, algo que TVE acaba de desvelar.

Orden de actuaciones de la Final

1- María Peláe

2- St. Pedro

3- Angy

4- Jorge González

5- Nebulossa

6- Sofía Coll

7- Miss Caffeína

8- Almácor

Primeras impresiones tras conocer los puestos

Blanca Paloma ha sido la mano inocente, sacando de una urna papeles con los nombres de los 8 finalistas y de otra urna otros papeles con las posiciones. Los últimos en salir han sido el 1 y el 8, y nos nombres que faltaban eran el de María Peláe y el de Almácor . Casualmente,, con ella abriendo la gala y él cerrándola.

Miss Caffeína ha arrancando la ronda de reacciones al conocer las posiciones en las que actuará cada uno. "Hay nervios, pero desvelada la puesta en escena de cada uno vamos más tranquilos", dice Alberto, el vocalista del grupo, algo con lo que Almácor está de acuerdo: "Con muchas ganas, la verdad. Estoy más tranquilo pero hay que detallar algunas cosas". Sofia Coll tiene claro que tiene muchas "ganas de disfrutar sabiendo que estamos viviendo un momento único", al igual que lo que verbaliza Jorge González: "Tengo muchas ganas de la final y de disfrutar de miss compañeros".

Por su parte, Angy cuenta que "lo bueno del tercer puesto es que puedo ver a mis compis en directo, pudiendo gritar y darlo todo". Con mucho sentido del humor, toma la palabra María Peláe: "A mí sí que me ha dado tiempo a verlos a todos, y mañana también. Abrir una gala con compañeros que son gloria bendita es todo un honor". Y a colación de esto, St. Pedro se ha mostrado muy "contento con la posición dos, solo me duele que me perderé la actuación de María".