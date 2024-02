Roger Padrós, sobre la barrera lingüística en el Benidorm Fest: "No vine a reivindicar sino a normalizar"

Por Sergio Navarro |

Después de conocer el orden de actuaciones para la Final del Benidorm Fest, TVE ha reunido a los cuatro no clasificados de la Semifinal 2: Yoly Saa, Roger Padrós, Marlena y Dellacruz. Pero antes de nada, María Eizaguirre ha revelado el total del votos recibidos durante la gala: 6.365. De ellos, 1.399 fueron para Jorge González, el más puntuado en el televoto, suponiendo un 22% de los votos.

Los no clasificados de la Semi 2 del Benidorm Fest 2024

Roger Padrós: "Nos vamos contentos"

Dellacruz ha sido el primero en tomar la palabra para contar sus sensaciones:. En la misma línea ha reaccionado Marlena, diciendo que "fue una fiesta la actuación que es lo que pretendíamos y estamos inmensamente agradecidas a nuestro equipo". Por su parte, Yoly Saa califica su participación como algo "muy divertido" y se ha abierto al contar: "Soy introvertida y me ha servido para ponerme a prueba y demostrarme que puedo. He mostrado lo que quería mostrar y estoy contenta".

Por último, ha llegado el turno de Rodger Padrós, quien está tranquilo y satisfecho, habiendo sido el que cuenta con la puntuación más alta de estos eliminados. "Veníamos a enseñar lo que hacemos como proyecto, esa es mi música, esa es mi arte. Estamos seguros de lo que hicimos y nos vamos contento", asegura. Además, ha sido el protagonista de la ronda de preguntas al ser cuestionado acerca de si el catalán le puede haber perjudicado.

"Creo que aún hay algo de barrera lingüística, pero yo no vine a reivindicar sino a normalizar", cuenta el artista, que igualmente ha querido matizar: "No creo que eso justifique que yo no esté en la final. Al final nos vamos contentos y la música brilla con los que siguen en el concurso y nos que ya no seguimos". Además, a otro compañero de la prensa le ha explicado que "la música de autor no está en el mejor momento y ahora cuesta, está difícil que se le preste atención y tanto Yoly Saa como yo llevábamos una propuesta que es lo que somos y también es muy justo los cuatro que han pasado.