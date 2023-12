Por Beatriz Prieto |

El miércoles 13 de diciembre, Cuatro estrenó el docureality 'Te falta un viaje', con Paz Padilla y su hija Anna Ferrer, en su debut televisivo, como protagonistas. Madre e hija viajaron hasta Ghana para conocer cómo afrontan allí la muerte, un viaje en el que mantuvieron algunos momentos de intimidad, en uno de los cuales ambas recordaron la infancia de Ferrer y cómo se había sentido por entonces sobre el comportamiento de su madre.

Anna Ferrer y Paz Padilla en 'Te falta un viaje'

"¿Tú te acuerdas cuando venías con tus amigos, que?", planteó Padilla, entre risas, mientras se preparaban para comer. "Y tú me decías: 'Mamá, vete por favor, vete'. ¿Tú te avergonzabas de mí?", añadía la humorista. ". Suena fatal, pero yo era una persona super tímida, por tu culpa también creo, un poco", confesó Ferrer, sin rodeos.

Ante la pregunta de Padilla sobre "por qué" pensaba eso, la influencer explicó que "tú eres todo lo contrario, entonces yo era superreservada, calladita. Yo era tan tímida y tú tan llamativa...". Poco después, además, Ferrer soltó un "qué fatiga de persona" ante la insistencia de Padilla de darle de comer con sus propias manos. "Soy tu madre. ¿Tú de dónde has salido?", bromeó la humorista, quien señaló de su hija que siempre había sido "muy pija" y "muy limpia". Aún así, la gaditana aseguró estar "muy orgullosa de ti, porque eres una princesa pero eres auténtica, como yo. Te adaptas a todo".

"El amor Disney no entra en mis planes"

Además, durante la conversación, Padilla le preguntó a su hija por su novio, Mario, a quien Ferrer reconoció tener muy presente: "Me encantaría que estuviera aquí. Cuando estás bien con alguien, todo te apetece compartirlo con esa persona". "¿Con Mario has entendido eso que te decía yo que me pasaba con papá o con Antonio? ¿Que una relación, cuando es sana, es con cariño, respeto, amor... y que no es necesario discutir?", indagó la humorista.

"No te lo tomes a mal, pero siento como que no he tenido esa estructura de familia", reconoció Ferrer, antes de recordar de sus padres que "os divorciasteis cuando yo era muy pequeña y entonces yo ese amor para toda la vida, de Disney, no entra en mis planes, pero porque no lo he vivido tampoco". "También tenía una idea de que el amor tenía que ser muy intenso. Muy bueno, muy malo... altibajos todo el rato. Porque tampoco había vivido otra cosa. Ahora me he dado cuenta de que no, que es lo que tú dices, todo lo contrario", declaró la influencer.