Por Beatriz Prieto |

Después de que el fin de semana salieran a la luz las nuevas declaraciones de Paz Padilla contra 'Sálvame' y su equipo, once meses después de que abandonase el plató abruptamente tras una discusión con Belén Esteban por el coronavirus, María Patiño no tardó en pronunciarse criticando a su excompañera, el lunes 11 de diciembre.

Paz Padilla en el podcast "Lo que tú digas"

"Amo mi profesión por encima de todo", arrancó la gallega, antes de asegurar que. "No tengo la necesidad de pedir perdón yque me han contratado", afirmó Patiño, en el texto que compartió a través de un story en su cuenta de Instagram.

La presentadora de 'Socialité' aseguró que hablaba "cuando les tengo delante, jamás cuando desaparecen", para insistir en su amor por "el periodismo", hasta el punto de que "no reniego de la prensa". "Detesto la hipocresía y, sobre todo, la ausencia de generosidad de Paz Padilla que, aún siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda, estuve", remató Patiño.

"No me gustaría tener un programa así"

Patiño mencionaba así directamente a la humorista, después de que esta asegurase haber sufrido "la cultura de la cancelación" por parte de 'Sálvame', durante su visita al podcast "Lo que tú digas": "O estás con ellos, o estás contra ellos". "A mí ahora no me gustaría tener un programa así, estoy en otro momento", aseguraba incluso Padilla, antes de añadir que "el tiempo ha puesto las cosas en su sitio" y desear a sus excompañeros, con los que no mantendría relación alguna, que "les vaya bien y que busquen su camino".