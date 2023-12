Por Beatriz Prieto |

El viaje a Ghana de la primera entrega de 'Te falta un viaje', el docureality de Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, encaró su recta final con ambas protagonistas en el coche, tras presenciar un funeral típico del país. Un evento que dejó muy afectadas a madre e hija, puesto que ambas recordaron muy emocionadas la muerte de Antonio Vidal, el marido de la humorista que falleció en 2020.

Paz Padilla y Anna Ferrer acuden a un funeral ghanés en 'Te falta un viaje'

Tras buscar ropa típica para un funeral, Padilla y Ferrer acudieron a la cita para aprender cómo afronta la muerte el pueblo ghanés. No obstante, a la hora de presentarse ante el fallecido,. Una sensación que no se le fue cuando varios porteadores comenzaron a bailar con el colorido féretro del difunto en sus hombros, ante todos los presentes. "Hacía tiempo que no estaba tan incómoda. Yo ya venía con el runrún, me has dicho de entrar a saludar y no podía.", confesaba la influencer.

"Estábamos llorando y de repente cambia la música, se llevan el féretro y la gente empieza a bailar. A mí me ha llevado a un momento del entierro de Antonio, que sabes que quise que todo el mundo bailáramos, que mucha gente no lo entendió", confesó Padilla, a quien se la había visto al borde del llanto en algunos momentos del funeral. De hecho, con voz ahogada, la presentadora confesó haber pensado "qué bonito" al ver a la gente bailar, "porque es lo que yo quise, celebrarlo. Antonio se merecía que le dijéramos te quiero y que nos quedábamos aquí, pero estábamos bien".

"Puedes ver la muerte sin hundirte"

Asimismo, Padilla reconoció que, al igual que a su hija, "me faltaba el aire porque, ¿cómo es posible que yo viviera el entierro de Antonio así, si yo no conozco de nada la cultura de esta gente y, sin embargo, la vivo así?". "Entiendo que haya gente que no me entienda. Lo respeto, porque yo no quiero imponer mi forma de ser", aseguró la humorista, cuyo deseo había sido que su hija mostrara a la gente "de tu generación, que hay una forma de ver la muerte sin hundirte. Con respeto, con admiración, con aceptación".

"Yo pensaba cuando murió Antonio que nunca más iba a volver a ser feliz, en el sentido de que siempre pensaría que era más feliz cuando él estaba. Pero pasa. Lo echas de menos y te acuerdas de él, pero puedes, todo pasa", admitió Ferrer, cuyas palabras matizó su madre al señalar que "nunca se supera esto. Se aprende a vivir con ello, sin angustia". "Puedes despedir a un ser querido sin angustia y recordarlo con amor, porque el amor no se acaba", opinó la presentadora quien, al borde del llanto, recordó de Antonio que "se fue amándome y yo amándolo a él".