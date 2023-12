Por Almudena M. Lizana |

Con motivo de la promoción de 'Te falta un viaje', Paz Padilla ha dado distintas entrevistas. Una de ellas ha sido en el pódcast "Lo que tú digas", donde ha explicado cómo fue el rodaje y ha repasado también su trayectoria profesional en televisión, así como sus momentos más delicados en su vida personal.

Como era de esperar, el presentador Alex Fidalgo ha querido saber por qué Padilla no ha querido mencionar ' Sálvame ' en un primer momento. "Ahora no me gustaría tener un programa así. (...) Sigo trabajando en Telecinco", empezaba diciendo Padilla. ", o estás con ellos o estás contra ellos", recordaba la presentadora, contando cómo un directo que realizó hablando del Covid-19 "le pasó factura".

"Hice un vídeo en directo, editaron el vídeo y la gente que lo ha visto entero, yo estaba hablando de la reinfección, se quedaron con eso: Paz Padilla, antivacunas, tengo todas las vacunas puestas", rememoraba. "Mucha gente que a mí me acosó se le vieron en fiestas. Yo explico en el programa que no soy antivacunas. Era un tema muy serio. Me pasó factura, luego el tiempo puso las cosas en su lugar. A mí me despidieron", añadía Paz Padilla.

Más tarde, la humorista y el presentador hablaron de los titulares exagerados y cómo estos podían llegar a ser hirientes. "Yo no puedo culpar al público de lo que quiera ver. Yo pido perdón si alguna vez hice daño. Yo estaba muy incómoda, no iba con mi filosofía. No es bonito ir a un trabajo y no contarle a tus compañeros que tu marido se está muriendo, por protegerlo a él. No de ellos, era de todo", comentaba Padilla.

Momentos que le dolieron

"Ya no estoy en esa línea, he aprendido a decir que no. Pienso que hay que tener compasión a todo el mundo. Hay que perdonar", recalcaba la actriz. "Lo pasé muy mal cuando se murió Jesús Quintero y Chiquito, hay cosas que te duele el alma. Optaba por el silencio", comentaba, recordando cómo en ocasiones pidió rebajar el tono de según qué noticias. "Yo le decía a los directores: 'Por favor, ¿no te da pena verla llorar?' Y me decían: '¡Anda ya!'", explicaba Paz Padilla.