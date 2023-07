Anne Lukin, sobre 'Operación Triunfo': "Pensaba que era 80% música y 20% reality, pero es al revés"

Por Almudena M. Lizana |

Tres años después de 'Operación Triunfo 2020', Anne Lukin ha reflexionado sobre su paso por el talent show producido por Gestmusic. La de Pamplona ha visitado el pódcast "Animales humanos", donde se ha sincerado sobre lo que creía que era el programa, así como su posición y actitud al respecto.

Anne Lukin en "Animales humanos"

"Vas allí a venderte, a vender un personaje, vender una forma de ser, unas ideas y tener un objetivo y tenerlo en mente todo el rato., que al final creo que es la mejor forma de tomárselo", decía Anne Lukin, señalando que ella no fue tan consciente como otros.

"Me hubiese gustado que se hubiese construido un personaje un poco menos naif, pero sí había cosas que no se enseñaron que también era guays de mi personalidad, pasó con todos", explicaba la extriunfita. "No nos podemos olvidar de la parte de morbo. Me hubiese gustado que no se hubiese centrado en eso, porque no íbamos a eso. Ahí hice lo que me salió", decía respecto a su relación con Gèrard.

"siempre lo digo, nunca había visto 'OT', no sabía la dinámica. Pensaba que era 80% música y 20% reality, pero es al revés. La manera en la que trataron a mi personaje no fue... Me ha costado años procesarlo, sacar conclusiones, pero he aprendido mucho", aseguraba la cantante, puntualizando que tan solo había visto actuaciones de Amaia Romero.

Después de 'OT'

Una queja que se repite entre los extriunfitos es que después de pasar por la Academia, nadie les ayuda ni les dice cómo hacer las cosas. Por ejemplo, Dave Zulueta y Marta Sango denunciaban recientemente de esto en "Falaciones públicas". Sin embargo, Lukin indica que tuvo suerte al salir de 'OT 2020'. "Tuve suerte porque encontré a mi equipo pronto y eso me ató bastante a la tierra. Me dirigió cuando no sabía ni por dónde me daba el aire. Me puse a componer como una loca en el confinamiento", comentaba la joven de Pamplona.