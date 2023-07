'Aquí no hay quien viva' se cuela en el casting de 'Operación Triunfo 2023' de Valencia

Por Almudena M. Lizana |

Los castings para encontrar a los próximos triunfitos de 'Operación Triunfo 2023' están dando verdaderos momentazos. En Valencia, Noemí Galera, Manu Guix y Mamen Márquez vieron a un total de 2182 aspirantes, de los cuales 90 pasaron a la fase 2 y tan solo 23 consiguieron llegar a la siguiente fase.

Carlos en el casting de 'OT 2023'

En la fase 2 del casting, donde los aspirantes se dividen en grupo, pudimos ver cómo Carlos Moreno, un chico de 25 años, decidió cantar la sintonía de una serie mítica. ". Al igual que este programa es historia de España, es ' Aquí no hay quien viva '", empezaba diciendo el joven, que se dedicaba a marketing digital.

"No puedo dejarte marchar sin que cantes la tercera", decía Noemí Galera, dando la oportunidad a Carlos de que entonara la característica canción de la serie de Antena 3. A pesar de que el joven no lo hizo nada mal, Carlos no fue uno de los seleccionados para la siguiente fase del casting, quedándose así en el segundo tramo del mismo.

Caras conocidas

En Valencia, además de ver al protagonista de 'Los espabilados', Álvaro Requena, haciendo el casting para el talent show producido por Gestmusic, también pudimos advertir más caras conocidas. Se trata de Carla Muñoz, una cantante de Nules que ya ha participado en otros programas de televisión.

Carla Núñez en el casting de 'OT 2023' y en 'Tu cara me suena mini'

La joven pasó por 'Tu cara me suena Mini', donde protagonizó un momento que pasó a la historia del programa, cuando llamó "guarra" a Miley Cyrus. Además, Carla también participó un tiempo después en 'La Voz Kids', sin embargo, en esta ocasión Carla no ha tenido suerte y no ha pasado a la siguiente fase del casting de 'OT 2023'.