El viernes 8 de septiembre de 2023, Antena 3 presentaba la serie 'Entre tierras' dentro del marco del FesTVal de Vitoria, donde FormulaTV ha estado presente. La rueda de prensa contaba con la asistencia de los actores protagonistas de la ficción Megan Montaner, Unax Ugalde, Juanjo Puigcorbé, Begoña Maestre, Carlos Serrano, Clara Garrido, Llorenç González y también estaban Montse García, directora de ficción de Atresmedia y Luís Santamaría, producción ejecutiva de 'Entre tierras' de Boomerang TV, así como José Antonio Antón, director de contenidos de Atresmedia.

"Le tenemos mucho cariño al proyecto y queríamos convertirlo en la superproducción que es", empezaba diciendo Antón, orgulloso del proyecto que. "Esta serie es la novena que estrenamos en Atresmedia este año.. Tenemos que cuidar mucho a la industria y a los que creemos mucho en la ficción con talento de aquí que viaja por todo el mundo", añadía el directivo.

"Podemos sacar pecho porque es una serie muy especial. Visualmente tiene un punto western, la música es bonita, las localizaciones también... Todo encaja. La serie tiene una atmósfera y una personalidad", aseguraba Luis Santamaría. "Las condiciones han sido especiales porque la he rodado estando embarazada. Me he sentido muy arropada. Es algo único. Gracias por arriesgaros y confiar", contaba Megan Montaner.

Al hablar de la historia de 'Entre tierras', José Antonio Antón ha aclarado una cuestión de la que apenas se había hablado hasta el momento. "'La esposa' es una miniserie italiana que emitimos en Antena 3 y esto es una adaptación libre de esa historia. Hemos ampliado ese universo y lo hemos traído aquí. Cuando ves las dos, ves dos series distintas. Han sido capaces de crear una serie muy original", aclaraba el director de contenidos de Atresmedia.

"Muchos personajes no están en el original italiano. Ya nos sucedió algo parecido con 'Alba'", puntualizaba Santamaría. "No hemos hecho un acto de piratería, tenemos los derechos del formato, pero es una serie muy original", ha insistido Antón, aclarando el asunto ya que muchos habían advertido que la trama principal de 'Entre tierras' era prácticamente igual a la de 'La esposa'.

"Seguimos teniendo un acuerdo con Netflix desde hace muchos años, pero también tenemos con otras plataformas. Producimos más que nadie y muy bien, así que somos importantes para las plataformas", presumía orgulloso también Antón, mientras que Montse García dejaba en el aire una segunda temporada de 'Entre tierras'. "No sé si habrá segunda temporada. Tendremos que trabajar en ello", aseveraba.

La historia de la que parte 'Entre tierras' tiene a María (Megan Montaner) como protagonista. Se trata de una humilde joven andaluza que se ve obligada a casarse con un terrateniente manchego a cambio de que este asegure el bienestar económico de su familia. Sin embargo, al llegar a La Mancha, nada es como pensaba: su presencia parece no contentar a los lugareños y, además, deberá enfrentarse a enemigos silenciosos y a un marido atormentado que resulta no ser la persona que esperaba.

Respecto al equipo técnico, Humberto Miró, Pablo Guerrero y María Togores son los directores de 'Entre tierras' y Susana López Rubio, Juan Beiro y Joaquín Santamaría, con Raquel Busca como analista de guion, son los guionistas. Como directora de Producción se encuentra Laura Jaraiz. Al frente de la dirección de Arte estará Paco Redondo, Antonio González como director de fotografía, Montse Sancho en diseño de vestuario y Eva Martínez y Jesús Gil a los mandos de Maquillaje y Peluquería.