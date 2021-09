La nueva temporada televisiva viene cargada de retornos muy esperados por los espectadores. La principal cadena de Atresmedia da la bienvenida a uno de sus talents con más éxito: 'La Voz', un programa de "entretenimiento puro, con uno de los mejores castings", como siempre de la mano de Eva González. Como cada temporada, un grupo de cantantes anónimos para la mayor parte de la audiencia aspira a conseguir alzarse con el preciado triunfo.

Los coaches de 'La Voz 2021'

El plantel de coaches llega con figuras de calado internacional como Luis Fonsi, Pablo Alborán, Malú y Alejandro Sanz, quienes aterrizan a las pantallas de Antena 3 el viernes 17 de septiembre al filo de las 22:00h. Asimismo, habrá novedades en la mecánica, que vienen en la fase de batallas. Habrá una gran batalla final, que mermará los equipos a la mitad. Algo que no cambia es la puesta en marcha de 'El regreso', con Miriam Rodríguez, ese talent derivado de 'La Voz'. Desde Atresplayer Premium, los descartados tendrán una nueva oportunidad, incorporándose a las galas en directo con todos los derechos.

Una edición renovada con mayor dinamismo

Como también viene siendo habitual, la complicidad que impera entre los profesionales que ocupan las sillas giratorias se verá perturbada, siempre en clave de humor, con los bloqueos. No obstante, la edición llega renovada con mayor "dinamismo", tal y como asegura Alejandro Sanz. Por otro lado, la situación sanitaria arrebató una de los tramos que más gustan a los espectadores: Los directos vuelven al formato de Boomerang TV dispuestos a enamorar a toda la audiencia.

En un vídeo promocional, Antena 3 muestra todo lo que está por llegar durante las trece galas: nervios, ilusión, complicidad entre los coaches del talent e incluso "una bomba que va a explotar". De hecho, en la presentación ha sido Toyemi quien ha protagonizado la mayor parte de los minutos: su inocencia, su manera desenfadada de ponerse frente a cámara y su voz funcionan como una declaración de intenciones que se extiende hasta "cien voces". Cabe destacar que se ha superado un récord, con más de doce mil inscripciones para llegar a las audiciones a ciegas.

Nuevas reglas

El talent show mantiene la estructura tradicional con la que se presenta cada uno de los concursantes desde las audiciones a ciegas. A partir este conjunto de galas, así como las batallas, las novedades se abren paso. Hay una fase nueva que durará una única gala: La batalla final. "Una vez que te has enamorado de tu equipo, les pedimos que lo reduzcan a la mitad. Después, comienza una fase de asaltos que será muy interesante para el espectador", asegura Encarna Pardo, directora de Boomerang TV Entretenimiento.

Los cuatro coaches de 'La Voz 2021'

Vuelve Malú: "'La Voz' es mi casa"

Uno de los rostros más que vinculados al formato es Malú. La cantante vuelve a tomar asiento en su trono, siendo palpable la emoción que desprenden sus palabras: "Agradecidísima con este formato por darme la oportunidad de reencontrarme con gente a la que quiero. Nuestro show empieza desde que nos levantamos hasta que llegamos a grabar". Ante la nueva mecánica, la define como algo que les "encanta", pero les "aterroriza" al mismo tiempo. La presentadora reconoce estar "encantada de que Malú vuelva a 'La Voz', ella es verdad. Por supuesto, mi maravilloso Pablo está sembrado".

La llegada de Pablo Alborán: "'La voz' es un descubrimiento"

Una de las nuevas incorporaciones a 'La Voz 2021' es Pablo Alborán: "Tenía muchísimo miedo de hacer 'La Voz'. Tener unos artistas que se suben al escenario para competir por algo con lo que yo compito también me transmitía mucho respeto". Asimismo, la presentadora ha visto conveniente advertir a la audiencia: "Vamos a ver a un Pablo que no se conocía".

No obstante, Malú quiso apuntar que "unos pocos" sí que habían visto esas facetas que ha mostrado durante las grabaciones del talent show. Sea como fuere, el cantante se ha mostrado muy ilusionado ante este nuevo reto profesional: "Me lo estoy pasando en grande, me he sentido muy arropado por todo el equipo... Está siendo un descubrimiento para mí". Por su parte, Luis Fonsi destaca "el talento, el aire que se respira", por lo que "llegar aquí es como relocalizarme en España. Es algo refrescante que me llena de inspiración".