DAZN se asegura la continuidad de Antonio Lobato en la Fórmula 1 y negocia el fichaje de Cristinini

En 2023, DAZN decidió tomar las riendas de la Fórmula 1 y explotar por su cuenta los derechos de televisión en España desde 2024 hasta 2026. Posteriormente, se anunció que todos los amantes de la competición también podrán seguir viendo a sus pilotos favoritos a través de Movistar Plus+ gracias a un acuerdo que alcanzaron las dos compañías a finales de ese mismo año. Sin embargo, todavía existe la duda de quiénes serán los encargados de narrar el campeonato, producido a partir de ahora por la operadora de origen británico.

Esta incógnita puede que esté cerca de resolverse, puesto que, según ha publicado ECD, Antonio Lobato , lo que supondría la continuidad del periodista al frente de la narración tras 18 años de experiencia. Además, se ha informado de que,para que se cierre el acuerdo al completo.

A su vez, el Gran Premio de Abu Dabi del 26 de noviembre de 2023 podría ser el último que haya narrado con Pedro de la Rosa y Toni Cuquerella como compañeros, ya que este mismo medio ha asegurado que los dos comentaristas habrían rechazado la última oferta de la plataforma de servicio en streaming. Por su parte, el equipo de Fórmula 1 de DAZN ha explicado que esa información "no es exactamente cierta", sin matizar cuál será el destino de los dos profesionales. Por otro lado, el entorno de los dos comentaristas ha comentado que no pueden hacer público ningún detalle sobre este asunto.

Cristinini, en la mira de DAZN

Quién sí podría estar en el equipo de las próximas temporadas junto a Antonio Lobato es Cristinini, quien ya ha tenido la oportunidad de trabajar con la plataforma como reportera de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA. Desde la propia compañía se ha confirmado que han existido las negociaciones, aunque "no hay nada cerrado" de momento. Aun así, eso no ha impedido que las redes sociales se inunden de críticas prematuras a la presentadora de 'Time Zone', que ha reaccionado a los comentarios nocivos con un meme bastante apropiado.

Víctor Abad no seguirá

Otro de los nombres que ha barajado DAZN es el de Víctor Abad, quien ya ha estado en la compañía presentando 'Código F1' y retransmitiendo carreras de F3, F2 y la pretemporada de F1. No obstante, el propio periodista ha anunciado en sus redes sociales que no estará en la próxima temporada de la Fórmula 1: "Esto lo compaginaba con mi trabajo en YouTube y Twitch. Y la razón de mi marcha es que, tras varias semanas de negociación, ha quedado claro que esto ya no lo iba a poder hacer más. Las ofertas que he recibido, directa o indirectamente, terminaban con mi actividad en plataformas digitales". Ante esa disyuntiva, se ha decantado por centrarse en la creación de su propio contenido: "Empezaré a trabajar en mis canales a tiempo completo".