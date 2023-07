Cristinini se defiende de las críticas por su labor en 'Grand Prix': "La gente se va a tener que acostumbrar"

Por Laura Franco Betancurt |

'Grand Prix' ha vuelto a la televisión tras 18 años de ausencia de la mano de Ramón García y con un formato muy renovado. Tanto es así, que el fichaje de la streamer Cristina López, más conocida como Cristinini, no ha dejado indiferente a nadie. Su trabajo como narradora en el mítico programa ha causado numerosas críticas, sobre todo, por parte de los fans que esperaban con nostalgia una puesta en escena más similar a la de antaño.

Cristinini en 'Grand Prix'

Después de unos días de silencio tras el estreno, la streamer revelaba su opinión en su canal de Twitch:. De igual forma, la comentarista quiso aclarar que esta nueva forma de hacer el programa correspondía al deseo de la propia productora. "Hice lo que se me pidió, para lo que me habían contratado. Sabían que era una apuesta arriesgada, que habría gente a la que le gustaría y gente a la que no", afirmaba.

A pesar de la polémica, Cristinini también ha manifestado su comprensión hacia aquellos que no comulguen con las novedades de la producción: "Entiendo las críticas al formato. El que se meta conmigo no va a conseguir nada", e insiste en que tanto ella como su compañero Wilbur, otra de las novedades, han sido foco de las críticas por representar "lo nuevo" en un programa icónico que intenta renovarse con drásticos cambios.

Buenos datos de audiencia

La polémica de Cristinini no ha sido motivo suficiente para opacar el formidable estreno del 'Grand Prix del verano', respaldado por una audiencia de 2.572.000 espectadores y una cuota en pantalla del 26'1%. La propia streamer comentaba orgullosa en su canal: "Estoy muy contenta del pedazo de estreno del programa, los datos han sido una locura". También quiso destacar su labor como la primera streamer que colabora en un programa televisivo: "Estoy súper contenta de ser la primera que ha abierto este camino. Tengo que dar las gracias por eso, porque allano el camino de los que vendrán después, y eso, ojito, vale mucho".