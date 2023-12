Ariadna explica su desaparición tras 'OT 2020': "Me pasaba el día de fiesta"

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Ariadna consiguió entrar a la Academia de 'Operación Triunfo' en 2020 tras una gran actuación en la gala 0 cantando "Por la boca vive el pez". Sin embargo, no pudo dar continuidad a esa buena interpretación en las semanas posteriores y terminó convirtiéndose en la primera expulsada de la edición frente a su compañero Nick Maylo. Una vez salió del concurso, publicó el single "Al santo equivocado" y su primer disco "que pasa?". Posteriormente, la artista paró su carrera y ha estado dos años sin compartir música y subiendo poco contenido a sus redes sociales.

Ariadna en la gala 2 de 'OT 2020'

Finalmente, el 1 de diciembre,: "Fingir que no ha pasado absolutamente nada y volver de la nada es un poco raro". Ariadna ha comenzado contando que. No obstante, la exconcursante no se encontraba bien en esa época, ya que

A pesar del mal momento que vivía, la cantante tenía como única motivación la música y, por ello, se presentó al concurso de La 1. "No estaba psicológicamente preparada para entrar en un formato así. (...) Me sentía muy pequeña, sentía que no era suficiente y acabó todo siendo un bucle horrible", ha afirmado Ariadna en su publicación. Todo esto no quita que la artista no esté agradecida a 'Operación Triunfo', puesto que supuso una gran oportunidad para trabajar en la industria musical.

Sintió el síndrome del impostor

Además, Ariadna ha revelado que al salir del formato quiso darse mucha prisa para sacar su música y, así, aprovechar la exposición que le dio. "Grabé mi primer disco y sentí un síndrome del impostor horroroso, no pude hacer nada con el disco, no era capaz de dar un concierto. (...) Me pasaba el día de fiesta bebiendo muchísimo, llorando todo el tiempo, ataques de pánico", ha asegurado la cantante. Por culpa de esta situación, tuvo que volver a Barcelona a vivir con su padre donde empezó la terapia y la medicación, ya que la diagnosticaron Trastorno Límite de Personalidad.

Vuelve a la música lanzando un tema el 8 de diciembre

A causa de esta enfermedad mental, la artista ha explicado que tenía "subidas y bajadas" en su estado anímico. Sin embargo, la medicación y la terapia la han ayudado a encontrarse mejor y ha podido componer un disco. En cambio, el hecho de que se acerque el momento de lanzar las canciones le ha provocado que resurja el sentimiento de inseguridad, pero, finalmente, se ha atrevido a lanzar su música y estrena una canción el 8 de diciembre.