Ariadna ('OT 2020') pone en su sitio a Jesús tras sus comentarios homófobos: "A alguien le puede sentar mal"

El jueves es día de grabación de disco en 'Operación Triunfo' y, por ello, los concursantes decidieron emplear el tiempo sin clases que tenían en traer un poco de diversión a la Academia montando un pase de micros drag. Varios de ellos se vistieron y maquillaron para la ocasión; sin embargo, a Jesús no le hizo nada de gracia, reprochándoles varios comentarios cargados de LGTBfobia que se llevaron la respuesta de sus compañeros.

Ariadna maquilla a Gèrard en 'OT 2020'

Horas después, varios de los triunfitos se reunían en el salón y hablaban de lo ocurrido. Ariadna tomaba la voz cantante y les explicaba que debían ir con cuidado sobre qué decían en el concurso. "Cuando Samantha ha aparecido maquillada y con una falda, nadie le ha dicho nada y cuando has aparecido tú (Rafa) maquillado y con la falda se te ha dicho 'qué asco'. Entonces a mí me parece que eso se puede malinterpretar y alguien se puede sentir mal". Son embargo, Rafa defendía a su amigo y aseguraba que no era la misma situación.

La nominada de la semana continuó poniendo ejemplos e hizo alusión al comentario contra los conservatorios que realizó días atrás Jesús: "Estando donde estamos hay que saber medir las palabras para no ofender", explicaba. "No quiero que se vea como si yo quisiera crucificar a Jesús cuando no es eso, yo he dicho: 'ojo cómo formulas las frases'. Igual tú lo dices con una connotación de cachondeo, que yo estoy convencida de que es así y de 'Rafa es mi colega, qué asco, pero somos colegas', pero fuera igual hay alguien que no se lo toma así y que se siente mal".

A Jesús se le cruza el cable

Con el tema en apariencia ya finalizado, poco después Jesús, Rafa y Flavio se reunían en el salón. Rafa criticaba a Ariadna, comentando que lo que le ocurre es que "intenta entrar en todas las polémicas". Jesús, por su parte, cargaba contra ella tras haber escuchado lo que decía de él: "Lo lleva haciendo desde que está aquí. Estoy harto de que cada vez que habla es para crear un momento de mal rollo y a mí no me va eso porque a mí se me cruza el cable". Rafa apoyaba a su amigo, comentando que cree que lo hace "por el postureo". "A mí se me cruza el cable. Me ha costado mucho aguantar que se me cruce el cable y cómo se me cruce el cable va a arder Troya". Ante esta declaración de intenciones, Rafa y Flavio se acercaban a su amigo, tratando de consolarlo.

Jesús empaña 'OT 2020' con sus comentarios

"Se os está viendo el plumero, ¿eh?", soltaba Jesús al ver a Rafa y Bruno ya preparados para la ocasión y cómo Ariadna maquillaba a Gèrard. "El de limpiar", le contestaba Rafa. Ariadna se sumaba también a la respuesta: "¿Pero qué plumero, Jesús?". El aludido, lejos de cambiar su comportamiento, seguía lanzando comentarios: "Pluma, pluma gay", se reía bajo las críticas de sus compañeros, quienes lo tachaban de heterobásico. "El que más va a parecer una mujer es Gèrard, que no tiene barba". Sus risas ante la situación continuaban e, incluso, no tuvo reparos en asegurar que "el único macho que hay aquí soy yo".

Jesús, molesto por el comentario de Ariadna en 'OT 2020'

Pero los comentarios comenzaron antes. La duda de Gèrard sobre si maquillarse o no por la visita que iban a recibir más tarde se sumó a las declaraciones que soltó Bruno: "Jesús ha dicho que qué asco le daba". Este comentario molestó a Ariadna, quien defendió lo que estaban haciendo: "Pues que le dé asco si quiere darle asco. A mí me ha parecido como una mierda que diga qué asco". Rafa y Bruno criticaban la actitud de su compañero, explicando que les había parecido mal que vertiera esas palabras.

A los pocos minutos, cuando se iban a llevar a Hugo y a Gèrard a la grabación del disco, Jesús regresó a la carga y preguntó a Hugo si se iba a maquillar también. "¿Vamos a pintarnos todos, no?", explicaba este. "Todas, tonto", se reía Jesús, incomodando tanto a Hugo como a Anne con su respuesta. "Tú estarías muy guapa", le decía Ariadna, llevándose por respuesta que ya lo es. "Parece mentira que seas de Carnaval", le reprochaba Rafa. "Una cosa es ser de Carnaval y otra cosa es ser una sinvergüenza como ustedes, una putona", argumentaba Jesús ante la cara de indignación del resto de compañeros. "Lo sé y muy orgullosa que estoy, más que lo disfruto", le respondía el cordobés, llevándose la admiración de Anne y Ariadna.