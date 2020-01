Ariadna ('OT 2020'): "Me sentí poco respaldada por mis compañeros tras discutir con Jesús"

La Gala 2 de 'Operación Triunfo 2020' se saldó este domingo, 26 de enero, con su primera expulsada: Ariadna Tortosa. Después de superar un multitudinario casting con más de 10.000 aspirantes, la catalana consiguió su plaza en la Academia gracias a su brillante versión de "Por la boca vive el pez" en la Gala 0. Pero su actitud durante la primera semana acabó perjudicándola y provocó que el jurado la nominase junto a Nick Maylo. Finalmente, el público decidió que él continuase su andadura en el talent show de Gestmusic y Televisión Española con un 66% de los votos.

Ariadna Tortosa, concursante de 'Operación Triunfo 2020'

FormulaTV ha hablado con la cantante, tan solo unas horas después de abandonar la Academia, para conocer sus primeras impresiones sobre su expulsión y opinar sobre los conflictos vividos con Eli Rosex y Jesús Rendón. La catalana no se rinde y está dispuesta a publicar su primer trabajo discográfico con o sin ayuda de una compañía: "Me voy a buscar la vida. Saco el disco sí o sí".

¿Cómo estás después de la expulsión?

Muy bien, con sueño porque no he dormido, pero muy bien.

¿Cómo te viste en la Gala 2?

No me he visto, pero me quedé a gusto, así que contenta.

Creo que la primera semana no fue muy acertada y no me di a entender

Creo que la primera semana no fue muy acertada y no me di a entender. Al final eso me jugó una mala pasada. Eso y que Nick es una persona increíble y canta que te mueres.

¿Crees que por mucho que hubieras hecho esta semana ya estabas predestinada a salir en la Gala 2?

Puede ser que un poco... Evidentemente todo puede cambiar y todo puede variar, es 'OT' y en 'OT' nunca se sabe. Pero con todo lo que fue la primera semana y con la valoración del jurado y de los profesores, sí que he estado un poco más decantada.

¿Tú estabas ya mentalizándote de que era lo que podía pasar?

Hombre, claro, cuando te nominan, te mentalizas salgas con quien salgas, porque no sabemos lo que pasa fuera.

El jurado te nominó valorando que habías tenido una mala semana, a pesar de que tu actuación en sí fue muy buena. Esta semana, a Jesús le han dicho que solo nominan teniendo en cuenta lo que ven en la gala. ¿Cómo valoras esto?

No sé, su criterio tendrán, por algo lo harían, supongo. Si estoy aquí, será porque tengo que estar aquí.

¿Te parece injusto este cambio de criterio en el jurado?

No sé si es injusto. Cada uno lleva su concurso como lo lleva. Si a Jesús no lo han nominado o si a mí me han nominado por x, pues ha sido mi concurso y a mí el de Jesús no me afecta.

¿Te afectó que todos tus compañeros votasen por Rafa Romera para salvarle como nominado en la Gala 1?

No, yo lo entendí. Rafa es el alma de la fiesta y es normal, lo entiendo perfectamente. Luego yo he tenido mis apoyos dentro de la casa, no me sentí sola.

¿Te molestó que todos se diesen un abrazo colectivo sin estar Nick y tú?

No lo vivimos así. Me dio pena porque estaban ahí y yo nominada, pero no lo vi como un gesto con maldad.

¿Qué te han parecido los nominados de la Gala 2, Eli y Rafa?

Yo no soy jurado, así que no te puedo decir. Sé que todos hemos trabajo mucho esta semana y sé que sí que habían numerosos muy potentes. Había numerazos esta semana y estaba muy complicado. Era difícil elegir.

Ariadna Tortosa cantando "You Know I'm No Good" en 'OT 2020'

Una de las novedades de este año es que las nominaciones son ilimitadas. Aunque todavía no se han superado las cuatro nominaciones por parte del jurado, ¿os hacía estar más tensos?

No, porque al final cuando emprendes la semana nos lo dejan muy claro: tú compites contra ti mismo, no contra los demás. Entonces, si me van a nominar, me van a nominar, nominen a cuatro o nominen a siete. Si yo hago el trabajo bien no me van a nominar, aunque tengan más límite o menos. Al menos a mí, por mi parte, no me afectó.

Una vez fuera, ¿cómo hubieras afrontado el concurso si pudieras empezar de nuevo?

En un mundo maravilloso te diría que lo habría afrontado con una sonrisa, trabajando un montón y siendo una persona positiva. Pero somos personas y tuve un bajón, evidentemente siempre lo puedes hacer mejor. Intenté dar todo lo que pude y, si tardé una semana más que los demás, yo estoy contenta también con haber llegado al menos a sentirme orgullosa con lo que he hecho.

¿Cómo crees que han podido afectar en las votaciones las polémicas en las que te has visto envuelta con Eli y Jesús?

Yo fui a 'OT' a cantar básicamente, entonces todo lo demás soy yo conviviendo con gente y dando mi punto de vista sobre las cosas. No sé cómo se han visto las cosas, pero yo siempre intenté que todo fuera desde el respeto, el cariño que nos tenemos y dar mi opinión sincera siempre sin hacer daño a nadie. Entonces, por esa parte estoy más tranquila.

¿Crees que ha pesado más lo musical o el componente reality a la hora de votarte?

No sé por qué ha votado la gente. Tampoco sé por qué me ha votado gente. Estoy asimilando que hay gente en su casa a la que le gusto y que ha decidido coger una aplicación y votarme todas las semanas, que es muy fuerte. No sé cuál ha sido el criterio.

¿Sentías que debías medir tus palabras al estar grabada durante todo el día?

Yo estaba como en mi casa. Todo lo que he dicho o he hecho es algo que yo haría o diría en mi casa si escuchara algo de mi hermano, de mi padre o de mi amigo. Por mi parte, no me centré en el reality porque me parece que tiene que venir solo. Si la gente quiere conocerme, que me conozca, yo no tengo que forzar que nadie a conocerme. No me he puesto limitaciones con nada, pero sí que es verdad que he tenido consciencia de que están grabando, entonces lo que no puedo hacer es promover algo que falte el respeto a alguien o que pueda dañar los sentimientos de nadie. He sido completamente natural y totalmente yo.

Muchos de los problemas de la convivencia de la Academia vienen porque algunos concursantes no dejan dormir a los otros. ¿Ha sido muy grave para ti?

Es que yo soy una persona que puedes tocar platillos en mi oreja y yo sigo durmiendo. Entonces llegaban las diez y yo me iba a dormir, no me enteraba del jaleo. Pero los días que me quedaba despierta, sí que es verdad que la gente se queda hasta tarde. Estás todo el día con las canciones y la habitación es el momento zen. Sí que es verdad que ha habido gente que le ha molestado más que a otra, porque había gente dispuesta a quedarse hasta tarde. Pero dentro de un consenso, se pueden hablar las cosas y llegar a un acuerdo.

Ariadna Tortosa en la Gala 0 de 'OT 2020'

Tras el primer toque de atención que os dio Noemí Galera hablando de las faltas de respeto, la directora de la Academia habló con Eli en privado porque no se dio por aludida y tu compañera te señalaba a ti como culpable. ¿Qué opinas de esa polémica?

Me estoy enterando de eso ahora, todavía no he aterrizado del todo. He leído un poco en Twitter, pero no tengo una opinión. Creo que tendremos que hablarlo fuera y entendernos. Desde dentro no lo percibí así. Me di por aludida por lo de Jesús, porque yo pensaba que igual se estaban refiriendo a que yo le alcé la voz. Me sentí mal porque se viera que yo le estaba faltando el respeto a alguien y yo fui a hablar con él directamente. Pero con Eli nunca, no me lo esperaba.

¿Cómo es posible que desde dentro no percibieses del mismo modo la actitud de Eli hacia ti?

Es complicado. Cuando te meten en una casa con 16 personas que no conoces y no has elegido, evidentemente hay caracteres que son más afines que otros. Al principio con Eli me llevaba muy bien y luego hemos tenido nuestros roces de convivencia, dos personas de mucho carácter que chocamos. No lo he percibido tanto como se ha hecho fuera. Creo que es algo que se tendrá que hablar y solucionar las cosas para ver a dónde llegamos.

Entonces, ¿no te sentiste atacada u ofendida por Eli en ningún momento?

Ahora viendo lo que pasaba fuera, igual sí. Pero desde dentro me pude sentir un poco más equivocada con cosas y ya está, pero no a nivel de que ellos me hicieran nada. Igual dudé un poco de mí y ya.

Sigo sin estar de acuerdo con ninguno de los comentarios que hizo Jesús

Soy una persona muy empática y ese señor habla muy bien y me emocioné muchísimo. Me parece muy importante que haya gente como él difundiendo lo que defiende y con el conocimiento que él tiene.

Con respecto a los comentarios de Jesús, hubo un momento en el que te vimos en el sofá poco respaldada por el resto de concursantes. ¿Sentiste que te faltó un poco de apoyo por parte de tus compañeros tras discutir con él?

Sentí que yo no tenía razón. No sé hasta qué punto fue por posicionamiento o porque tenía una opinión yo, pero me sentí poco respaldada en base a lo que yo decía. Pero no por nada, sino porque solo se pronunciaron un par de personas y fue a favor de defender que lo de Jesús era una broma. Entonces, me sentí un poco desubicada.

En redes se te ha apoyado mucho con este tema, ¿sigues pensando que era ofensivo o has cambiado de opinión y crees que fue una broma?

Es muy fácil, creo que la gente puede rectificar. Más allá de eso, hay comentarios que no me parecen bien y que los hagas en un concurso, de broma o no, tienes que ser consciente de que hay alguien en su casa que puede malinterpretar eso y sentirse mal. Yo puedo entender que Jesús diga que lo ha hecho de broma y desde el desconocimiento de esa situación, le creo. Pero sigo sin apoyar ese comentario y me sigue sin parecer bien. Sigo sin estar de acuerdo con ninguno de los comentarios que hizo Jesús.

Te has convertido en la abanderada del colectivo LGTBIQ+ dentro de la Academia, ¿cómo vives esta responsabilidad? ¿Te gustaría participar en el Orgullo de Madrid?

No pretendo nada pero me ha hecho mucha ilusión ver que gente me da las gracias. Me parece muy bonito, me emocioné muchísimo. Me apunto a un bombardeo, sin pretender nada. Yo soy así y si a la gente le mola, genial.

¿Crees que los concursantes de esta edición no están fomentando tanto aquellos valores que mostró 'OT 2017'?

No lo sé. Creo que se están centrando mucho en la música que es lo guay. Igual hay comentarios que se pueden malinterpretar, pero están centrados en la música y no en dar un mensaje o un discurso. Me parece válido entrar a OT y dedicarse a componer o a tocar la guitarra y el piano, centrándose en eso y punto. Igual parece que hay más carencia por esa parte.

¿Qué ocurre en la Academia cuando se apagan las luces y finaliza el directo?

Yo estoy muy tranquila durmiendo por las noches. Hay momentos de cachondeo y se van a dormir tarde. No hay demasiado misterio...

¿Han aparecido ya las primeras carpetas?

No, que va. Ninguna.

Mimi fue la primera expulsada de 'OT 2017' y eso no le ha impedido convertirse en una de las cantantes de mayor éxito de su edición con Lola Índigo. ¿Quieres seguir sus pasos?

Hay que apuntar super arriba. Voy a currar un montón, voy a sacar lo que pueda antes y lo mejor que pueda. Voy a ir a saco, a tope.

Posado oficial de Ariadna Tortosa, primera expulsada de 'OT 2020'

Sé que voy a sacar un disco, tenga discográfica o no

No me preocupa demasiado, ya tenía pensado sacar un disco antes de entrar. Sé que voy a sacar un disco, tenga una discográfica o no. Podré tener más facilidades o menos, más repercusión o menos... Pero mi música la voy a hacer y la gira también, aunque vengan a verme 3 personas o más. Por mi parte estoy tranquila porque quiero vivir de esto, aunque no sepa a qué escala.

¿En qué estado se encuentra este primer álbum?

El disco no está grabado pero las composiciones están medio hechas. Ahora haré criba y las trabajaré un poco más. Me voy a buscar la vida, saco el disco sí o sí.

¿Has podido componer algún tema dentro de la Academia?

Venía saturada de componer fuera. Además, he tenido dos semanas complicadas y no he tenido mucho tiempo de componer. Algo de después habrá en el disco.

¿Te gustaría incluir una colaboración con algún compañero de 'OT 2020'?

Ojalá. Soy muy cansina con los nombres, pero yo admiro mucho a nivel personal a Bruno Alves y a Hugo Cobo.

¿Crees que habrá gira de 'OT 2020'?

No lo sé. Sería guay estar otra vez todos.