Isabel Pantoja cumple 67 años el 2 de agosto de 2023. Como regalo, 'Así es la vida' ha querido darle una sorpresa muy especial. El programa producido por Cuarzo Producciones y presentado por Sandra Barneda ha contado con tres drag queens para ofrecerle una ración triple de fantasía por su aniversario.

Talavera, Deena Citrón y Jota Carajota en 'Así es la vida'

De esta manera, el formato de Telecinco ha llamado a Jota Carajota , una reina que participó en la segunda edición de ' Drag Race España '., quien las llevó hasta la finca de Cantora.

"Esto es fiesta, purpurina, todo el rato, porque 'Así es la vida'", decía Avilés en una conexión con el plató de Sandra Barneda y César Muñoz. "Las folclóricas son muy importantes para el travestismo", decía Talavera, preparada para lanzar confeti. "Yo no soy 'Paquita Salas', pero voy a cruzar para arriba como si fuese el Rocío, que voy para arriba", prometía Avilés.

Su paso por 'Drag Race'

Jota Carajota fue la cuarta expulsada de la segunda edición de 'Drag Race España', tras perder un lip sync con Juriji Der Klee de la canción "Baloncesto" de La Prohibida, con quien al salir del programa lanzó un tema titulado "Te voy a abandonar". Por otra parte, destacar que Carajota ha desmentido su participación en 'Drag Race España; All Stars', "Me hubiese encantado ir, pero para pasármelo todo lo bien que no me lo pasé en mi concurso, pero pa' que me dejen de niñata, mentirosa, conflictiva. flipada... Ese no es mi rollo, mi rollo es que hago unos espectáculos increíbles", escribía en su perfil de Twitter.