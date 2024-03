Por Beatriz Prieto |

Esta noticia contiene spoilers

Tras días de incertidumbre y el posterior anuncio de la fecha del final de 'Amar es para siempre', la mítica serie de las tardes de Antena 3 se despidió de su audiencia la noche del miércoles 6 de marzo, tras su última emisión en la franja habitual de las tardes. La ficción afrontaba sus escenas finales tras dieciocho años de recorrido en la cadena de Atresmedia y, anteriormente, en La 1, meses después de que los actores se despidieran de ella al concluir el rodaje.

Pelayo se despide de su familia en el final de 'Amar es para siempre'

, anunciada en el episodio de la tarde ante toda la familia,, hasta el punto de que el personaje de José Antonio Sayagués contó con, interpretado por Manuel Baqueiro , a quien cedía el testigo al frente de El Asturiano., confesaba Marcelino, antes de fundirse en una abrazo con su padre, quien también vivió un cariñoso momento con su nuera Manolita.

El adiós a la familia tampoco faltó, con un Pelayo unido a su querida Marisa, en el que el patriarca dejó claro todo el amor que se sentía hacia los presentes: "No me puedo ir, porque os voy a llevar en mi corazón para siempre". Una reunión cargada de cariño que se producía después de una conmovedora conversación entre Manolita y Marisa, donde la primera dejaba claro su inmenso cariño hacia su suegro y, de paso, daba pie a que la serie repasara algunos de los momentos y personajes que han formado parte de su extensa historia.

Unos se van y otros se quedan

La marcha de Pelayo, sin embargo, fue el único tono a "despedida" con el que contó el último episodio de 'Amar es para siempre'. En él se multiplicaron las buenas noticias, empezando por el cariño que Quintero manifestó a su sobrino Ignacio antes de ofrecerle recuperar su puesto como abogado a su lado. Con el beneplácito de María, Ignacio y ella decidían quedarse en España, lo que propició que Ciri tomara la misma decisión y optara por trabajar junto a su padre en El Asturiano, a raí del vacío que dejaba su abuelo.

"No dejes de ser tú"

Marisol regresa para consolar a Manolín en el final de 'Amar es para siempre'

El final de la serie también tuvo hueco para unir de nuevo a algunos de sus personajes, como Benigna y Visi, la cual decidía volver a Madrid para vivir con su mejor amiga, después de que Quintero y Silvia decidieran mudarse con su recién nacida. Sin embargo, el "reencuentro" más emocionante fue sin duda el de un afectado Manolín con su difunta hermana Marisol. "No he vuelto a encontrar a nadie que me entienda como tú", declaraba el joven Gómez, que pisaba España por primera vez desde la muerte de su hermana, quien le pedía que "no dejes de ser tú" y prometía acompañarlo a lo largo de su vida.

Luimelia, más unidas que nunca

Luisita y Amelia reafirman su amor en el final de 'Amar es para siempre'

Por supuesto, el último episodio de 'Amar es para siempre' también incluyó su dosis de Luimelia, una de sus parejas más icónicas. Luisita y Amelia tuvieron ocasión de volver a un cambiado King's, donde recordaron sus momentos juntas, gracias a Pelayo, quien tanto peso tuvo en los inicios de su relación. A eso se unió la apertura de su cápsula del tiempo, que trajo consigo más recuerdos y, con ellos, las ganas de Luisita de quedarse. "Algún día vamos a volver, pero solo cuando este país cambie", declaraba Amelia, consciente de que, por ahora, no podrían ser felices en España.

Un guiño a 'Amar en tiempos revueltos'

La serie daba por cerradas así las tramas de 'Amar es para siempre', antes de una última escena con un salto temporal de un año, en el que Leonor ha logrado no solo publicar su esperada novela, sino que esta ha tenido tal éxito que se ha convertido en una serie. Una ficción que busca homenajear a su familia, la cual se reúne en El Asturiano, con Pelayo incluido, para disfrutar de su estreno, que dejaba ver el título 'Amar en tiempos revueltos', el origen de 'Amar es para siempre' en La 1. "Solo espero que refleje el amor que nos tenemos. Un amor que será para siempre", remataba una emocionada Manolita, rodeada de gran parte de su familia.