Así ha recibido Carmen Lomana la victoria de su hermano Rafa con VOX: "De ese personaje no me hables"

La relación entre Carmen Lomana y su hermano Rafa lleva deteriorada mucho tiempo y no se dirigen la palabra desde hace 11 años. Ahora que el pequeño de los Lomana ha conseguido ser diputado por VOX en la provincia de Albacete, la socialité ha querido desvincularse de él y del partido de extrema derecha totalmente. En declaraciones a El Español, la exconcursante de 'MasterChef Celebrity 3' ha sido muy tajante: "De ese personaje no me hables. Olvídate que es mi hermano"

Rafa y Carmen Lomana

Carmen Lomana ha hecho al mencionado medio unas declaraciones muy duras en las que afirma que el partido de extrema derecha no cuenta con gente válida entre sus filas fuera de Madrid: "En el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...". Un ataque directo a su hermano que, en palabras de la coleccionista de moda, comparte toda su familia. Ya cuando se anunció la candidatura de Rafa Lomana al Congreso, su hermana mayor manifestó su opinión en Twitter: "No tenía intención alguna de votar a VOX. Tras ver las noticias de hoy, menos todavía".

En estos momentos, Carmen reniega de su hermano y le molesta que su nombre esté relacionado con la formación de extrema derecha, pero ella tiene antecedentes en el partido: en 2015, fue la número 3 por Madrid al Senado en las listas de VOX. Una decisión de la que ahora se arrepiente profundamente, como aseguró en Twitter en marzo de este mismo año: "Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a VOX. Por hacer un favor me equivoqué".

De la televisión al Congreso

Rafa Lomana es deportista extremo especializado en esquí y se hizo conocido gracias a su participación en 2010 en 'Desafío extremo', programa presentado por Jesús Calleja. Tras cuatro años al lado del aventurero, Lomana pasó a colaborar en otros programas de Mediaset, llegando a presentar 'Energy Snow Lomana & Friends', donde junto a otros esquiadores expertos se enfrentaban a retos extremos en los Pirineos. En 2014, participó en 'Supervivientes', logrando la segunda posición por detrás del exconcursante de 'Gandía Shore', Abraham García.

Tras las elecciones del 10-N, el entrenador personal pasará a ser diputado en el Congreso de los diputados por la provincia de Albacete. Una oportunidad que le llegó tras la renuncia del candidato anterior, el historiador Fernando Paz, que se vio obligado a dimitir por cuestionar el Holocausto y realizar una serie de comentarios homófobos en 2013: "Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología".