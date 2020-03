Así ha sido el trágico final de 'Vivir sin permiso', cargado de muertes, impactantes giros y redención

La historia de Nemo Bandeira ha llegado a su final definitivo. Telecinco emitió este lunes 16 de marzo el último episodio de 'Vivir sin permiso', la exitosa ficción creada por Aitor Gabilondo para Mediaset España. La serie se ha despedido con un episodio cargado de intensidad y drama en el que no han faltado las muertes ni los giros inesperados. Todo se ha precipito en un capítulo de infarto en el que por fin hemos conocido el destino final de cada uno de los protagonistas de esta historia marcada por el amor, la droga, la ambición y también, indudablemente por el Alzheimer de su protagonista. Y es que la enfermedad de Nemo hue ha jugado un papel vital en los últimos minutos de la exitosa serie de Telecinco.

Nemo Bandeira en 'Vivir sin permiso']

De esta forma, en el episodio hemos visto como Nemo Bandeira tenía un claro objetivo: cerrar su guerra y la del resto de gallegos con los Artega. Su objetivo era poder terminar el enfrentamiento y conseguir que su hija, su futuro nieto y todas las personas que le quieren pudiesen tener un futuro tranquilo cuando él muriese. No quería más batallas, ni más sangre, simplemente deseaba un final feliz para los suyos. Por ello a lo largo del capítulo le vemos negociar directamente Germán Arteaga para terminar el conflicto de una vez por todas. Lo que poco espera el líder de los Bandeira es que Lara y Mario no están dispuestos a ello e inician una guerra particular para terminar con los méxicanos. Es aquí donde se viene la sangrienta batalla en la que solo debe quedar un bando vivo.

El gran giro de Nemo Bandeira

Paralelamente a este movimiento, Nemo Bandeira tiene muchas más sorpresas reservadas a su familia y es que nadie espera tampoco que está dispuesto a contarlo todo, a revelar toda la verdad, a poner sobre la mesa un expediente de corrupción y drogas que cualquier juez mataría por tener. El líder de los Bandeira decide confiar esta misión a la que hasta ahora había sido su gran enemiga, la jueza Marina Cambeiro. El narcotraficante le entrega toda la documentación que prueba la corrupción que lleva ejerciendo años, pero simplemente le pide algo: él decide cuándo y cómo hacerlo y solo con la condición que su familia sea inmune a todo el proceso judicial. Porque sí, Nemo tenía un plan muy bien trazado para terminar con todo... incluso con él mismo.

El destino de Nina, Lara y Mario

Y es que mientras nos acercamos al final del protagonista de esta historia vemos como los diferentes flecos abiertos se van cerrado. Nina decide marcharse para siempre de Oeste, lo hace embarazada y con la promesa de Mario de no olvidarse nunca de ese bebé que les unirá para siempre. Por otro lado, Lara decide dejarse llevar por el amor que siente hacia Mario Mendoza y termina esta historia junto a él, dejando de lado a Malcolm Souza para siempre. Pese a la noche de pasión que ambos protagonizan, la chica se decide por el que había sido sin duda el amor de su vida, el chico que la cuidó desde que llegó a Oeste y se acercó a los Bandeira. Ambos deciden vivir juntos su amor y lo hacen tras salvarse de las garras de Germán, que se queda al borde de matar a la chica.

El desenlace de Los Artega en 'Vivir sin permiso'

El final de los Arteaga

Y es que Germán no duda en acudir al Pazo para acabar con la vida de Nemo Bandeira, que le ha tendido una trampa. El narcotraficante mexicano llega al lugar tras una gran discusión con su hijo Daniel, al que no duda en repudiar por su homosexualidad. Entre padre e hijo se produce el rifirrafe definitivo que termina con Daniel con un tiro de su padre en el abdomen. Lo que poco espera Germán es que ese tiro también marcará su destino y es que minutos después, cuando el hombre está a punto de terminar con la vida de Mario y Lara en el interior del hogar de los Bandeira, su hijo aparece y también le dispara, le da un tiro mortal a su progenitor. Ambos terminan muriendo uno al lado del otro. El destino de los Arteaga termina en ese instante para siempre.

El destino final de Nemo Bandeira

Lejos de allí se encuentra Nemo, que con todo resuelto, decide acudir a la llamada del amor de su vida, la madre de Lara. Mientras la policía actúa, interviene todos los negocios de Nemo y Mario y Lara inician una nueva vida juntos y libres pero viviendo gracias al permiso de Nemo, el Alzheimer azota más fuerte que nunca al líder de los Bandeira. En esa playa que tanto visitó con la mujer de su vida, ahora vive sus últimos minutos de lucidez. Allí cree estar viendo a la madre de Lara pero en realidad es todo una nueva alucinación provocada por su mente, cada vez más frágil. En ese momento acude al lugar Ferro, su fiel aliado. El hombre, entre lágrimas en los ojos, cumple la última petición de su "capitán". "El día que no recuerde el nombre de mis hijos, acaba conmigo", le pidió en su día este. Y sí, ha llegado ese momento, Nemo ya no lo recuerda. Por ello, y de un tiro en la cabeza, decide terminar con su vida para siempre. Termina con esta historia marcada por el dolor, el amor y el miedo a olvidar.