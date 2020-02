¿Qué ha sido de Ricardo Gómez tras despedirse de 'Cuéntame cómo pasó'?

El 25 de febrero de 1994 llegó al mundo el actor Ricardo Gómez. No tardaríamos mucho en conocerle, pues con tan solo 7 años de edad se adentró en la pequeña pantalla con un papel que le cambiaría la vida para siempre, el de Carlos Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'. Una temprana inmersión en el mundo de la interpretación que ofreció al público la posibilidad de ver crecer al mismo tiempo a personaje y actor, que temporada tras temporada mostraban su evolución.

1 Más televisión con 'Vivir sin permiso'

Una aventura a la que Gómez decidió poner punto y final con su, obligando al equipo a modificar el guion para ofrecer a los seguidores de la serie una especie de primer final de esta que sirviera como telón a una larga trayectoria en la ficción de Televisión Española y Ganga Producciones. El actor, que había dedicado su vida profesional por entera a 'Cuéntame', quería probar nuevos rumbos sin ataduras, de manera que se despidió de equipo y audiencia a lo grande con. Tras más de un año desde la emisión de este episodio,más allá de la ficción que le vio nacer y crecer como intérprete.

Ricardo Gómez junto a Carlos Hipólito en 'Vivir sin permiso'

Las emisiones de los últimos capítulos de Ricardo Gómez en 'Cuéntame cómo pasó' coincidieron en tiempo de emisión (no en día) con 'Vivir sin permiso', la serie de Telecinco protagonizada por José Coronado. Con esta ficción el actor no solo se mudó de cadena, acogiendo el papel de Alejandro, sino que también mudó de registro. Su personaje, lejos de parecerse a Carlos Alcántara, le dio la oportunidad de probarse en otros roles interpretativos y demostrar su talento como actor dando vida a un personaje homosexual.

No obstante, aunque el pájaro había abandonado el nido, no pudo sentirse solo en esta nueva aventura. En 'Vivir sin permiso' trabajó mano a mano con Claudia Traisac, la actriz que dio vida a Julia, la novia de Sagrillas de Carlos Alcántara en la serie de TVE. Además, Carlos Hipólito, quien es voz en off en los capítulos de 'Cuéntame', interpretó a su padre en la ficción de Telecinco. De modo que todo quedó en familia.

2 Sobre las tablas junto a Echanove

Ricardo Gómez y Juan Echanove en 'El hormiguero'

La primera vez de Ricardo Gómez en el mundo de la interpretación fue sobre las tablas del Teatro Lope de Vega interpretando a Chip, de "La bella y la bestia". Un espacio del que nunca se ha despedido, pues ya compaginando con su trabajo en la serie de la familia Alcántara debutó en el Teatro Romano de Mérida con La Orestiada, una obra de José Carlos Plaza en la que el propio actor ejercía el papel protagonista.

Terminada su aventura en 'Cuéntame', el madrileño volvió a subirse a las tablas, y lo hizo de la mano de Juan Echanove, quien también fue compañero de reparto en la ficción de TVE en el papel de Miguel Alcántara. Los actores y amigos recorrieron la geografía española durante el mes de diciembre de 2018 con "Rojo", una obra dirigida por el propio Echanove en base a una historia del dramaturgo John Logan en la que ambos eran los únicos personajes sobre el escenario.

3 "Mammón"

El reparto de "Mammón"

Los proyectos teatrales continúan en 2020 para Ricardo Gómez, que un año más vuelve a pisar las tablas del teatro con "Mammón", la obra de los catalanes Nao Albet y Marcel Borràs en la que este se interpreta a sí mismo junto a la también actriz Irene Escolar. Una obra que le mereció el reconocimiento con un Fotogramas de Plata 2018 en la categoría de Mejor Actor de Teatro.

4 Proyecto de cine con "El sustituto"

Ricardo Gómez

Con el fin de su etapa en 'Cuéntame' no solo no le cerró las puertas a la televisión, sino que volvió a abrir las del teatro... y las del cine. Tras su papel en la aclamada "1898: los últimos de Filipinas", película que le valió la nominación al Goya como Mejor Actor Revelación, el intérprete rodó el cortometraje "Un cuento al revés" junto a Nadia de Santiago. En 2020, Gómez regresa a la gran pantalla con proyectos como "El sustituto", un thriller policiaco que tendrá trabajando al actor en primavera, cuando comenzará a rodarse. En este proyecto apoyado por RTVE, el que dio vida durante 17 años a Carlos Alcántara compartirá pantalla con actores de la talla de Pere Ponce, quien interpretó al padre Eugenio en las primeras temporadas de 'Cuéntame', y Nuria Herrero. Pero no es la única conexión con San Genaro. La cinta está dirigida por Óscar Aibar, director de gran parte de los capítulos de las últimas temporadas de la ficción de TVE que, además, se encargó del episodio de despedida de Gómez.

5 Mano a mano con Bruna Cusí

Bruna Cusí y Ricardo Gómez en "Mía y Moi"

De un proyecto de película pasamos a un largometraje ya rodado en el que Ricardo Gómez y Bruna Cusí hacen las veces de hermanos en la gran pantalla para protagonizar la ópera prima de Borja de la Vega, una película que se espera para este 2020. En esta historia, ambos actores interpretan a Mía y Moi, nombres que dan título a la cinta, dos hermanos que se retiran a la casa familiar del campo tras la muerte de su madre. Una película que cuenta con un elenco de gala, formado por los ganadores de un Premio Goya, como la propia Cusí por su papel en "Verano 1993" o Eneko Sargadoy por "Handía".