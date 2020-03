'Vivir sin permiso' vive una masacre en el 2x08: Así fueron las tres impactantes muertes

La ficción líder de la noche de los lunes está a punto de finalizar su andadura en el prime time de Telecinco. 'Vivir sin permiso', la producción creada por Aitor Gabilondo para Mediaset España, encara ya su recta final y por ello no sorprende que en sus últimos episodios los giros dramáticos, las sorpresas y las muertas no dejen de sucederse. Es precisamente lo que los espectadores pudieron ver este lunes 2 de marzo en "El mal menor", uno de los capítulos más duros de toda la historia de la serie. Tres muertes fueron protagonistas de este episodio en el que se marcaron las bases de lo que será la fase definitiva de la serie, disponible ya en Netflix al completo.

Freddy en 'Vivir sin permiso'

Freddy muere frente a Germán Arteaga

Es indiscutible que los Arteaga son los grandes protagonistas de esta segunda tanda y por ello sus integrantes siguieron con los planes previstos de hacerse con el control absoluto de Oeste. Lo que no esperaban es que una de las mujeres que habían secuestrado para prostituirse en el club nocturno se había escapado. Esto provocó una violenta discusión entre Germán y Freddy. El narcotraficante confesó sentirse muy decepcionado con su trabajo y con él como persona, y se lo hizo saber sacando una pistola para enfrentarle a un juego mortal: la ruleta rusa. "Mi destino está escrito en las estrellas, sé que nada me va a pasar", decía antes de apretar el gatillo, sin ningún resultado. Freddy, imitando a su jefe no corrió la misma suerte y tras afirmar que él también confiaba en su destino, moría.

Annia muere estrangulada por Daniel Arteaga

Esta fue la primera de las muertes que vivimos en este intenso episodio. Paralelamente encontramos a Annia, la joven polaca que logró escapar de su secuestro y fue salvada por Lara en el Pazo. La chica no dudó en llevarla a la policía y fue ahí donde la jueza Cambeiro optó por hacerle pasar una noche en el calabozo para conseguir que pasase desapercibida. Lo que ninguna esperaba es que esta iba a ser la peor de las soluciones es que Daniel no dudó en ir directamente a por ella, estrangulándola y simulando que había muerto suicidándose. Pese a ello, la investigación sobre las chicas secuestradas continuará en el próximo capítulo ya que la inspectora Marta Alén se infiltrará en el club de los Arteaga para descubrir más detalles de lo que ha sucedido.

Mario Mendoza en 'Vivir sin permiso']

Celso muere disparado por Mario Mendoza

Por último, vimos a Germán Arteaga sospechar que Celso y Mario Mendoza pueden estar engañándole, está convencido que mantienen una fuerte alianza contra él. Por ello, el mexicano le pidió a Mario que como muestra de su confianza debía matar a Celso, o iba a morir él. Este no dudó en esforzarse para evitar la muerte del hombre, pero finalmente, y al verse totalmente acorralado, no pudo evitar tomar su decisión más dura: matar a uno de los hombres de máxima confianza de Nemo. "No lo voy a matar yo, lo vas a hacer tú, tienes 10 segundos, sino quedará más de un cadáver tirado en el piso", le amenazó el narcotraficante, empujando a Mendoza al asesinato de Celso "ipso facto".

"#VivirSinSpoilers", la campaña de Mediaset

Los episodios que Telecinco emite cada lunes en prime time se encuentran disponibles desde hace ya varias semanas en Netflix. La plataforma de streaming estrenó a finales del mes de enero la segunda temporada completa de la exitosa ficción de Alea Media y sin duda, el rendimiento no ha podido ser mejor ya que Netflix ha anunciado que 'Vivir sin permiso' es una de sus series más vistas a diario. Precisamente, este éxito lleva a sus fans a comentarla en redes sociales, llenando Twitter de decenas de spoilers. Por ello, Telecinco ha lanzado así una original campaña en redes en la que bajo el hashtag '#VivirSinSpoilers' se pide a los seguidores de la serie no destripar las sorpresas que hay reservadas al resto de tuiteros.