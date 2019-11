Así ha sido la entrevista en televisión de Natalia Grace, la niña acusada de querer matar a su madre adoptiva

Ya lo avisábamos el pasado miércoles. Natalia Grace daba su primera entrevista en televisión después de que su madre adoptiva la acusara públicamente en el Daily Mail de haber intentado matarla. La joven se ha sentado este 7 de noviembre en el 'Show del Dr. Phil', el programa conducido por el psicólogo clínico Phil McGraw y que está producido por Oprah Wimpfre. Lo ha hecho junto a la familia con la que lleva viviendo casi siete años, la pareja formada por Antwon y Cynthia Mans, que han querido estar a su lado para apoyarla en el duro paso de contar su verdad, dado que la joven no ha podido evitar derrumbarse en algunos puntos de la charla.

Antwon y Cynthia Mans junto a Natalia Grace, en el 'Show del Dr. Phil'

Y no es para menos. Natalia fue adoptada en Ucrania por Michael y Kristine Barnett en junio de 2010. "Sentí que había encontrado a la familia adecuada", rememora la joven, que por aquel entonces tenía seis años. Al principio confiesa que todo fue bien, pero la cosa cambió cuando se sometió a una de sus primeras operaciones, ya que padece displasia espondiloepifisaria congénita, un trastorno en los huesos que provoca enanismo y anonamalías esqueléticas, entre otros problemas. A partir de ahí, Natalia cree que el comportamiento de su madre cambió con ella.

Mientras, Kristine Barnett afirmó en el Daily Mail que fue la niña la que iba desarrollando actitudes raras, llegando a decir que escondía cuchillos por la casa, echaba lejía en sus bebidas o, incluso, que a ella la intentó tirar contra una valla electrificada. "¿Pasó algo de eso?", cuestionó el presentador. "No. Ella dijo que yo escondía cuchillos encima de la nevera, debajo, en los armarios... Yo no puedo llegar a la parte de arriba de la nevera. Ni siquiera con una ella", justificó la joven, que también detalló lo que pasó realmente el día del famoso episodio de la valla electrificada: "Era el cumpleaños de Jacob, así que fuimos a una granja. Comenzamos a caminar, pero me tuve que sentar porque me dolían mucho las piernas. Kristine dijo entonces que nos adelantaran, se sentó a mi lado y me pidió que me levantarla. Al ayudarme a hacerlo, me caí de nuevo y ella se cayó conmigo", rememora, mientras que su nueva madre, Cynthia Mans, sentencia: "Intenta hacerla parecer un monstruo".

Una nueva vida

Los Mans fueron los que encontraron a Natalia en el piso donde los Barnett la habían abandonado en Indiana. "Cuando llegué al apartamento, me dijo que tenía 22 años. Le espeté, 'cómo vas a tener 22 años' y me contestó: eso es lo que me pidieron que dijera". La niña tenía por aquel entonces ocho y había vivido sola durante todo un año, mientras su familia adoptiva se mudaba a Canadá para que su otro hijo hiciera carrera en el Instituto Perimeter de Física Teórica, dado que es un genio para las matemáticas.

Ahora, a los 16, mira su historia con distancia y la analiza fríamente. "Un día Kristine me pidió que llamara a la policía y confesara que había intentado hacerles daño. Lo hice y me internaron en un hospital psiquiátrico. Esa misma noche salí, les dijeron que no estaba loca". Los Barnett estaban intentando incapacitar mentalmente a la pequeña para poder hacer su nueva vida, pero, como no lo consiguieron, cambiaron su edad legal a la de una adulta y poder así abandonarla sin ninguna responsabilidad. "Kristine trató de desacreditarla aduciendo inestabilidad mental. Como no lo consiguió, la transformó en una adulta", explica Antwon Mans.

"Dices que tienes 16 años", afirmó el Dr. Phil. "¿Eres una estafadora de 33?", terminó por preguntar, algo que provocó la risa de Natalia: "No, no. Te prometo que no lo soy". Ella ahora vive feliz junto a su nueva familia, mientras que los Barnett se enfrentan a un delito de abandono de menores. Mientras que Michael ha confesado que todo fue una trama urdida por su mujer y que Natalia en realidad sí es una menor de edad, Kristine sigue manteniendo su versión de los hechos.