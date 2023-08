Atresmedia abre el casting de 'Drag Race España 4'

Por Almudena M. Lizana |

¡Ya es oficial! Atresmedia ha confirmado la cuarta edición de 'Drag Race España' al anunciar que ya ha abierto su casting. Menos de una semana después de hacernos eco de que el grupo de comunicación ya estaba preparando la siguiente edición a falta de atar unos cabos sueltos, Atresmedia abre las inscripciones para que todas las drag queens que quieran presenten sus candidaturas para el concurso.

"Después de lo que tengo que contaros,. Llega la cuarta temporada de 'Drag Race España'. ¿Quieres hacer el casting? Ponte un buen tacón, date un poquito de brillo y vente p'acá", pronuncia Supremme de Luxe en el vídeo promocional anunciando la gran noticia.

???? Racers! @atresplayer ya prepara la cuarta temporada de @DragRaceEs, que llega tras el éxito de la tercera edición



Esta información llega en mitad de una avalancha de wishlists, o lista de deseos, de usuarios de Twitter e incluso antiguas reinas de 'Drag Race España', en las que se enumeran a las drag queens que les gustaría ver en la cuarta edición del formato producido por el grupo de comunicación y World of Wonder en colaboración con Buendía Estudios.

Entre los nombres que más se repiten en estas listas nos encontramos con drag queens con mucho talento y que podrían funcionar bien en el formato. Carvento, Gad Yola, La Caneli, La Niña Delantro, Shani LaSanta, La Escándalo, Laca Udilla, Mariana Stars, Dennyx, Mary Conazo o Brenda Star son algunas de ellas.

A raíz de estas listas, algunas de las drag queens que ya han participado en 'Drag Race España' han mandado algunos consejos a las que van a presentarse en la cuarta edición. "No esperes a salir en una wishlist... y sobre todo no desesperes. Coge una libreta y apunta todo lo que eres y lo que te gustaría enseñar. Dale forma... se creativx y diviértete haciendo cosas que no habías hecho nunca", escribía Drag Chuchi.

"Mi consejo: olvidaos de las wishlist. Poneros a grabar ya, como si es hablando mientras coméis macarrones, o mientras laváis una peluca. Si lo que hay que entregar en el casting os parece duro, mejor no es presentéis porque dentro es mil veces más", advertía Chanel Anorex en su perfil de Twitter.