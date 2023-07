La gira de 'Drag Race España 3', rechazada en un teatro público por no "encajar" en su línea de programación

Por Almudena M. Lizana |

El 27 de junio de 2023, Atresmedia y Locamente presentaban la nueva temporada de "El Gran Hotel de las Reinas", la gira oficial de 'Drag Race España'. El espectáculo arrancará su gira por España el 14 de septiembre en el Teatro Colliseum de Barcelona, siendo la primera parada de una tournée que visitará también las ciudades de Sevilla, Las Palmas, Valencia, Bilbao, Cartagena y Madrid.

Durante la rueda de prensa, Ferran Poca, CEO de Locamente y director de "El Gran Hotel de la Reinas",. Días después, el propio directivo publicaba en su perfil de Instagram la contestación de un teatro público a la posibilidad de acoger "El Gran Hotel de las Reinas".

"Cuando la gente pregunta por qué no vamos a una ciudad u otra. Respuesta de la directora de programación de un teatro público (y no es el único)", empezaba escribiendo Ferran Poca. "Sé que os ha ido muy bien, pero como ya te comenté en mi correo anterior, el espectáculo no encaja en nuestra línea de programación", le contestaban desde un teatro público, aludiendo que el show de drag queens "no encaja" en su recinto.

La respuesta de las reinas del show no se han hecho de esperar. "Que estamos volviendo a la España de la censura, que esto es poca broma... Que los patrones se repiten. La historia, al igual que la economía, es cíclica. Y como yo soy un pedazo de mariconch me van a ver maquillada como una puerta por los restos de los restos... Fachas asquerosos", escribía Drag Chuchi.

Por otra parte, drag queens de otras ediciones han corroborado lo que exponía Poca en sus redes sociales. "Esto ya pasó en nuestra gira en un par de lugares y aún así fuimos a esas ciudades por nuestro santo conio, pero buscando otros recintos, auditorios y tal. Por desgracia, "no encajamos" en la línea de algunas programaciones...", escribía Samantha Ballentines.

"Cuando en 'El Gran Hotel' íbamos en algunas ciudades a auditorios era por estas cosas, porque los teatros principales no querían un espectáculo como el nuestro concretamente en Zaragoza, Valladolid y A Coruña. Votad o desaparecerán espectáculos LGTBIQ+", añadía Ariel Rec, señalando las ciudades en las que ya tuvieron problemas.