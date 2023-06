Por Fernando S. Palenzuela |

Atresplayer inicia la revolución. 4 años después de salir al mercado con la intención de convertirse en una contendiente de las plataformas de streaming, que habían comenzado a ganar importante relevancia en España, da un paso adelante que comienza con un cambio de nombre. A partir del 5 de julio, dejará atrás la coletilla de "premium" para pasar a denominarse únicamente Atresplayer. De este modo, quieren unir en una única marca los contenidos digitales gratuitos con los de pago.

Emilio Sánchez Zaballos y José Antonio Antón, directivos de Atresmedia

Este es solo el principio de una serie de cambios con los que seguir la línea de la estrategia del modelo 360º que sitúa el contenido en el centro y posibilita la visualización en streaming, en televisión lineal, en diferido y en la venta a terceros. A estas modificaciones se les une, principal ventana de visionado, y en los dispositivos móviles. En suma, se busca una mayor personalización de los contenidos con la creación de perfiles y un mejor acceso a los canales en directo.

Y hablando de canales, aquí aparece otra de las grandes novedades que Atresmedia tiene para Atresplayer. A la posibilidad de ver en línea las cadenas del grupo, se le añaden otros diez fast channels, es decir, diez canales lineales que serán gratuitos y donde los contenidos estarán tematizados. De este modo, habrá cuatro canales temáticos, que serán Clásicos, con la emisión de episodios de las series más recordadas de la compañía; Multicine, mostrando su catálogo de TV movies; Comedia, que reúne episodios de las sitcom de Atresmedia y Mentes Inquietas, centrados en documentales y otros programas como 'Salvados', 'Lo de Évole', '¿Te lo vas a comer?' o 'Encarcelados'.

A estos canales temáticos se les unen otros cinco cuyo contenido versará exclusivamente sobre una serie o programa. De este modo, habrá canales 24 horas de 'Aquí no hay quien viva', 'Física o química', 'El club de la comedia', 'El hormiguero' y 'Equipo de investigación'. Por último, lanzarán un Canal Invitado, cuya programación variará cada mes. Pero no acaba aquí, sino que al igual que Flooxer está presente como un fast channel de Atresplayer, ocurrirá lo mismo con Kidz. Por último, Atresplayer también ha anunciado que a partir del 5 de julio estará disponible el primer episodio de cada una de sus series originales de manera gratuita, permitiendo así que aquellos usuarios que no estén abonados puedan disfrutar de un primer atisbo de cada producción, así como de los fast channels.

Un nuevo plan familiar

Una de las novedades más destacadas de esta nueva etapa de Atresplayer es el surgimiento de una segunda tarifa, llamada Plan Atresplayer Premium Familiar. La tarifa actual, de 4,99 euros al mes o 49,99 euros al año, se mantiene, pero añadirá un anuncio inicial en cada reproducción. El segundo plan, el familiar, costará 7,99 euros al mes o 79,99 euros al año, pero permitirá compartir la cuenta con hasta 3 usuarios sin importar su ubicación, y es que Atresmedia quiere promover el discurso de compartir la plataforma de streaming, a diferencia de lo ocurrido con Netflix en los últimos meses. Esta tarifa no tendrá nada de publicidad y ofrecerá resolución 4K y la posibilidad de descargar el contenido para su consumo offline.