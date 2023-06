'Física o química' está de vuelta: Atresmedia da luz verde a 'FoQ: La nueva generación'

Por Fernando S. Palenzuela |

Las puertas del instituto Zurbarán se cerraban definitivamente el 13 de junio a causa de un terrible incendio que ponía fin a tantas clases y líos adolescentes que se habían dado en su interior. Este era el final de 'Física o química', que más tarde regresó con un reencuentro en las navidades de 2020 y 2021, cuando la boda de Yoli ayudaba a reunir a la gran mayoría de sus compañeros de clase después de tantos años.

Reparto de 'Física o química' en 'FoQ: El reencuentro'

Sin embargo, donde hubo fuego quedan rescoldos ya continuar la ficción creada por Carlos Montero y menos después del buen rendimiento del reencuentro. Dos años y medio después de la emisión de este,

Producida por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, este proyecto cuenta con Montse García y Jorge Pezzi como los productores ejecutivos. Al igual que ocurrió con el reencuentro, 'FoQ: La nueva generación' no tendrá intervención de Montero, la persona que dio el pistoletazo de salida a este universo allá por 2008. Además, según ha indicado el grupo de comunicación, de momento no hay datos de su reparto, pues se encuentran en una fase previa de guiones, así como tampoco de la vuelta de algún rostro conocido. Eso sí, no descartan la posibilidad de hacer un guiño y que aparezca de manera episódica algún que otro exalumno.

La apertura del Nuevo Zurbarán

Más de una década después del incendio, el Nuevo Zurbarán abre sus puertas. A él llegan alumnos de centros públicos, privados y concertados a causa de un excedente en otros institutos. Todos ellos formarán una clase especial, donde se ponga sobre la mesa la diferencia socioeconómica entre los estudiantes, principal motor de las tramas. Alumnos y profesores empiezan una nueva vida en el Nuevo Zurbarán, donde tendrán que aprender a convivir y establecer uniones.