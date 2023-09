Atresplayer presenta 'Camilo Superstar', su "gran apuesta de la temporada": "No es un biopic ni un musical"

Por Alejandro Rodera |

Atresplayer está aprovechando una de las grandes semanas del audiovisual patrio para presentar sus ambiciosos planes de cara al último trimestre del año. En el marco del Festival de San Sebastián, la plataforma de pago de Atresmedia ha enfatizado en la ambición depositada en 'La red púrpura', secuela de 'La novia gitana', y tan solo un día después ha cambiado notablemente de tercio al saltar del thriller de Carmen Mola a la exploración de la vida y obra de Camilo Sesto con 'Camilo Superstar'.

El equipo de 'Camilo Superstar'

", arranca Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV. Así pues, se antepone esta producción de cuatro episodios a otros proyectos de alto perfil como ' Vestidas de azul ' o la ya mencionada 'La red púrpura'. Pero,"Nos centramos en un momento de su vida que es cuando viaja a Londres,", apunta la ejecutiva, que matiza que este enfoque hace que no sea "".

Ambientada en los años setenta, cuando el artista tan solo tenía 26 años, 'Camilo Superstar' retrata el último periodo de la dictadura franquista, durante el cual Sesto se volcó para importar una producción totalmente rupturista e inusitada en nuestro país. "Es una de las series más complicadas a las que me he enfrentado. Meterse en la piel y la cabeza de un personaje que ha existido y contar este viaje en la cumbre del éxito y meterse en esta aventura... ha sido realmente complejo", reconoce Sonia Martínez, directora editorial de Buendía Estudios.

"Camilo es un icono cultural global y al hacer una serie teníamos que encontrar una buena historia con los ingredientes adecuados", añade el director de la ficción, Curro Novallas, que a partir de los guiones de Tatiana Rodríguez ha tenido que ensamblar en pantalla esta historia de idealismo y pasión, dos ganchos que no solo atraerán al público español. "Es una serie local, pero que puede viajar y puede conectar con cualquiera que haya perseguido un sueño".

Estrellas en el escenario

Pese a huir de la etiqueta de biopic, 'Camilo Superstar' hace todo lo posible por plasmar fielmente las vivencias de Sesto y el amplio plantel de personajes reales que influyeron en el desembarco de "Jesucristo Superstar". En primer lugar, había que encontrar a un Camilo a la altura, y la solución llegó en la audición de Alejandro Jato. "Creí que no íbamos a encontrar al actor para hacer esto y al conocer a Alejandro fue amor a primera vista", recuerda Martínez. Sin embargo, ahí no se acababan los desafíos. "Es una serie muy de personajes y necesitábamos mucho nivel en el elenco y lo tenemos", recalca Novallas.

"Habla de Camilo Sesto, pero la historia tiene la fuerza y emoción para contarse más allá del personaje", reflexiona Jato, cuya base documental procedía del icónico cantante: "Me ayudó mucho una biografía que escribió él mismo y hablar con Lourdes (su madre) para que me contara cómo era Camilo de puertas para adentro". Además, resalta la libertad experimentada durante el proceso creativo: "Me he sentido muy a gusto probando y no censurándonos en nada". En la misma línea, Novallas asegura que el relato se ha abordado "de la manera más respetuosa pero sin censurarnos".

El equipo de 'Camilo Superstar'

Quien ya tenía ganado su papel desde antes incluso del anuncio de la serie era Elena Rivera, que hace 25 años deslumbró en 'Menudas estrellas' interpretando una canción de Paloma San Basilio. "Vi el vídeo de Elena de pequeña y quería que fuera ella", señala Novallas, fascinado por el talento de la protagonista de 'Alba': "Canta muy bien y no queríamos doblarla, canta en directo y es el sonido que se va a quedar". Por su parte, la actriz se muestra muy realizada con la oportunidad: "Me llevo a Paloma San Basilio a algo muy especial, es muy pequeño el papel, pero para mí es algo muy especial. Este papel fue un regalo de la vida y volver a mis orígenes".

Y para comprender plenamente a Sesto, era importante seleccionar a una Lucía Bosé que pusiera de manifiesto la química entre ambos personajes. La elegida fue Eugenia Silva, que no ha querido hacer una imitación simple de la italiana: "No es una Lucía Bosé al uso, sino mi Lucía. Es una mezcla entre Lucía y Eugenia. Por eso me lancé a la piscina, porque es una señora estupenda de mi edad".

Breve, pero intensa

Al concentrarse en un momento tan acotado de la vida de Sesto, 'Camilo Superstar' intentará brindar la mejor experiencia posible sin distraerse por otros focos de atención del prolífico recorrido del artista. "Hablamos mucho de cuánto requería. Pasa en un momento en concreto y la historia es lo que nos da. No queremos alargarlo y si nos daba para cuatro, pues cuatro", comenta García. "Estos cuatro capítulos nos permiten contar esta historia como una película larga", apuntala Novallas.

"No queríamos hacer una serie enorme de su vida porque quien mucho abarca poco aprieta. Y nos parecía que esta época de su vida es muy bonita por el momento en el que se encontraba España y por cómo se enfrenta este personaje. Era una aventura muy especial", sentencia Martínez, consciente de la necesidad de fijar límites en una trayectoria tan celebrada y extensa: "Esto es una parte ínfima de su vida, con todo lo que sabemos de él podemos hacer muchas series más".