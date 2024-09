La audiencia aplaude el regreso de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?': "Es surrealista, me encanta"

Por Joan Centelles Martínez |

Después de siete años ausente, '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' volvió a pequeña pantalla el lunes 9 de septiembre con una nueva temporada. Luján Argüelles dio la bienvenida a las madres y a sus respectivos hijos, que en el estreno conocieron a los candidatos que tratarán de convertirse en la media naranja perfecta para estos últimos. Como es habitual en cualquier estreno, la audiencia dictó sentencia del programa de Cuatro, aplaudiendo en este caso el casting de la temporada y que el programa mantuviera la esencia de las anteriores ediciones, entre otros elogios.

Luján Argüelles junto a Christian y Begoña, participantes de 'QQCCMH'

Comenzando por los aspectos técnicos,. "El mayor miedo en este programa no es a que te rechacen, es a que los realizadores te dejen por los suelos en sus pedazo de montajes", expresaba un usuario en X. "", les felicitaba otro. Muchos también aplaudieron la conducción de Argüelles: "", opinaba uno. "Las caras de Luján son una maravilla, hay momentos donde no sabe meterse, ¿qué pensará ella mientras lo ve?", expresaban también.

Tras el largo parón desde su última edición, muchos fueron los nostálgicos que recuperaron algunos de los grandes momentos que protagonizaron en anteriores ediciones los solteros, las madres y sus hijos. "Este corazón no olvida a esta diva", comentaba un tuitero acompañado de una imagen de Leti Hilton, participante de la tercera temporada del formato. "¿Quién será la icono de esta edición?", se preguntaba otro, añadiendo imágenes de la ya mencionada Leti Hilton o Mari Carmen Torrecillas, una de las madres más míticas de la también tercera edición, entre otras. "Nunca nadie será ella", le dedicaba otro usuario también a Torrecillas en un tuit en el que incluía uno de sus grandes momentos en el formato.

Siguiendo con el casting, también fueron muy aplaudidos todos los trópidos que protagonizaron este estreno: "Gran Hermano' viendo que 'QQCCMH' se quedó con los mejores concursantes en su casting", soltaba un usuario con dardo incluido al formato de Telecinco. "¿Pero esta gente de dónde la sacan?", se preguntaba irónico otro. Además de reírse con ellos, la audiencia también hizo humor con sus gazapos, aplaudiendo alguno de los grandes momentos del estreno: "'Soy una mujer "emponderada" e inteligente'", se reía uno sobre la palabra que pronunció incorrectamente una de las solteras. "Que me he meado con este momento" o "Lo mejor de la noche", decían los internautas recuperando las imágenes de estos momentos.

Sobresaliente para 'QQCCMH'

Los halagos al formato no dejaron de sucederse durante la noche. "Que maravilla de programa", "El mejor programa de este país", "Que vuelva este programa es un deseo concedido desde hace años" o "Este programa es surrealista, me encanta", fueron algunas de las opiniones que más se repitieron en el estreno. "Me da igual el dato de audiencia que haga 'Quién quiere casarse con mi hijo', es el mejor programa de la tele", expresaba otro en relación al share.

Sin embargo, entre las críticas que ha recibido, algunos espectadores han advertido que ya conocían a Begoña Gutiérrez de otros realities, siendo una persona relacionada con Isabel Pantoja y Luis Rollán. En cuanto a audiencias, a pesar de conseguir un más que sobresaliente en la opinión de la audiencia, '¿QQCCMH?' firmó un 8%, congregando a 620.000 espectadores en el prime time de Cuatro, siendo superado por el titán 'MasterChef Celebrity' en La 1 y la serie 'Hermanos ' en Antena 3, que firmaron un 16 y 11,8% de share, respectivamente, pero adelantando al segundo capítulo de la temporada final de 'Entrevías' (7,3%).