Por Alejandro Burrueco Marín |

El pasado lunes 8 de julio, a tan solo un día del partido de la Eurocopa 2024 entre España y Francia, la vidente María Rosa Cobo acudió a 'Socialité Club'. El formato diario de Divinity presentado por María Verdoy invitó a la mística que se dio a conocer en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' para que hiciese su predicción sobre el resultado de la Roja en el partido. De hecho, la sorpresa ha llegado cuando una vez terminado el partido el resultado ha sido exactamente el adelantado por Cobo.

María Rosa Cobo en 'Paquita Salas'

, pero no se quedaba ahí y se atrevía a dar las cifras concretas del marcador: "". Verdoy se sorprendió ante el dato emocionada por si lo había adivinado: "Toma ya, este momento puede ser zapeado en todas las televisiones del mundo".

La presentadora aprovechó la presencia de la pitonisa para hacerle una última pregunta: "¿Va a ganar España la Eurocopa?". De nuevo la respuesta volvía a ser afirmativa, pero en este caso su veracidad no podrá ser comprobada hasta el próximo domingo 14 de julio, cuando España libre su última batalla por la copa europea contra Inglaterra o Países Bajos. "Sí y si no, me encargo yo, les hago un 'yu yu' y ganan", afirmaba Cobo con mucho ímpetu.

María Rosa Cobo acierta en "Socialité club" el resultado del España-Francia. Es nuestra Pulpo Paul!!!! pic.twitter.com/V7luQiDwbo — David (@davinute) July 9, 2024

La vidente de Paquita Salas

Después de buscarle pareja a su hijo David en Cuatro, María Rosa Cobo se convirtió en actriz para interpretarse a sí misma en 'Paquita Salas'. La vidente no consiguió darle el número de la lotería completo que le pidió la representante de actrices, pero un par de años después sí que tuvo más suerte al predecir que Chanel Terrero quedaría entre los tres primeros puestos de Eurovisión 2022.