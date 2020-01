Las reposiciones de las series ambientadas en Chicago hacen que NBC lidere el primer día del año

'Chicago Med'

: ' Chicago Fire ', ' Chicago Med ' y ' Chicago P.D. '. En ABC, la repetición de capítulos de sus series más populares, como ' Los Goldberg ', ' Modern Family ' o ' Single Parents ', también da un buen resultado a la cadena. Pero esta estrategia de programación no ha sido tan satisfactoria para CBS y The CW, que se desploman en audiencia.

Por su parte, FOX fue la única cadena que apostó por emitir contenido nuevo el primer día del año, con la emisión de 'Flirty Dancing' y 'Almost Family', que parece que no terminan de convencer a la audiencia. La serie 'Almost Family' es una adaptación de la ficción australiana 'Sisters' y cuenta en su reparto con Emily Osment, conocida a nivel mundial por dar vida a Lily, la mejor amiga de Miley Stewart en 'Hannah Montana'.

Adultos 18-49

NBC: 0,4/2

ABC: 0,4/2

CBS: 0,3/1

FOX: 0,3/2

The CW: 0,1/0

NBC

08:00 - 'Chicago Fire' (Reposición): 3.700.000 [0,4/2] (2º) 09:00 - 'Chicago Med' (R): 4.120.000 [0,5/2] (1º) 10:00 - 'Chicago P.D.' (R): 4.430.000 [0,5/3] (1º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs' (Reposición): 2.970.000 [0,6/3] (1º) 08:30 - 'Schooled' (R): 2.160.000 [0,5/2] (2º) 09:00 - 'Modern Family' (R): 1.990.000 [0,4/2] (2º) 09:30 - 'Single Parents' (R): 1.580.000 [0,4/2] (3º) 10:00 - 'Stumptown' (R): 1.310.000 [0,3/1] (2º)

CBS

08:00 - 'Evil' (Reposición): 2.180.000 [0,3/1] (4º) 09:00 - 'Evil' (R): 1.940.000 [0,3/1] (3º) 10:00 - 'Evil' (R): 1.740.000 [0,2/1] (3º)

Fox

08:00 - 'Flirty Dancing': 1.810.000 [0,4/2] (3º) 09:00 - 'Almost Family': 1.070.000 [0,3/2] (4º)

The CW