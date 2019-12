'The Masked Singer' acrecenta su liderato y 'Modern Family' se mantiene fuerte

'The Masked Singer'

Un nuevo miércoles ' The Masked Singer ' revalida su primer puesto, creciendo una décima respecto al 4 de diciembre. Esto provoca que el talent de Fox llegue al 1,9 de share, mientras que ' Survivor ' logra un 1,2 por segunda semana. Estos dos concursos, junto con 'Ellen's Night of Giveaways', soncada uno.

Por otra parte, el concurso de manualidades 'Making It' se despide con dos programas en la noche del miércoles, logrando un 0,6 y un 0,5 en su final. Son datos que no se alejan demasiado de los conseguidos el día 2 de diciembre, cuando se estrenó su segunda temporada, cuando llegó al 0,5 de share. Respecto a las series, en The CW 'Riverdale' y 'Nancy Drew' consiguen los mismos números tanto en share como en número de espectadores.

Adultos 18-49

FOX: 1,3/7

CBS: 0,8/4

NBC: 0,7/4

ABC: 0,7/4

The CW: 0,2/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer': 6.850.000 [1,9/10] (1º) 09:00 - 'Almost Family': 2.210.000 [0,6/4] (4º)

CBS

08:00 - 'Survivor': 6.810.000 [1,2/6] (2º) 09:00- 'SEAL Team': 5.820.000 [0,7/4] (2º) 10:00 - 'S.W.A.T.': 4.800.000 [0,6/3] (1º)

NBC

08:00 - 'Ellen's Night of Giveaways': 6.000.000 [1,0/5] (3º) 09:00 - 'Making It': 2.850.000 [0,6/3] (3º) 10:00 - 'Making It' (Final): 2.140.000 [0,5/3] (3º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 3.970.000 [0,8/4] (4º) 08:30 - 'Schooled': 3.020.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Modern Family': 4.250.000 [0,9/5] (1º) 09:30 - 'Single Parents': 3.060.000 [0,6/4] (3º) 10:00 - 'Stumptown': 3.120.000 [0,5/3] (2º)

The CW