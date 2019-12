'The Masked Singer' y 'The Voice' marcan el ritmo y 'The Flash' crece con el crossover del Arrowverso

'The Masked Singer'

El martes 10 ha tenido dos claros vencedores: ' The Masked Singer ' (1,6) y ' The Voice ' (1,2). Mientras que, 'The Voice' logra crecer dos décimas respecto a la semana pasada y convertirse en lo más seguido de la noche con más de 8 millones de espectadores.

Por otra parte, 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' se estrena con un 1,2 en NBC, convirtiéndose en uno de los mejores resultados de la noche. Mientras, The CW sigue con el evento especial del Arrowverso en 'The Flash', que crece una décima, mientras que el programa 'Crisis Aftermath' solo logra 0,2 de share y 730.000 espectadores.

Adultos 18-49

NBC: 1,0/5

FOX: 1,0/5

ABC: 0,6/3

CBS: 0,5/3

The CW: 0,4/2

NBC

08:00 - 'Ellen's Greatest Night of Giveaways' (Estreno): 6.810.000 [1,2/6] (2º) 09:00 - 'The Voice': 8.270.000 [1,2/6] (1º) 10:00 - 'Making It': 3.090.000 [0,5/3] (2º)

Fox

08:00 - 'The Masked Singer': 5.760.000 [1,6/8] (1º) 09:00 - 'The Moodys': 2.230.000 [0,6/3] (2º) 09:30 - 'The Moodys' (Final): 1.620.000 [0,4/2] (4º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.700.000 [1,0/5] (3º) 08.30 - 'Bless This Mess': 3.610.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Mixed-ish': 2.940.000 [0,5/3] (4º) 09:30 - 'Black-ish': 2.990.000 [0,6/3] (2º) 10:00 - 'Emergence': 2.740.000 [0,4/2] (3º)

CBS

08:00 - 'NCIS' (R): 7.400.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'FBI' (R): 6.100.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans' (R): 4.720.000 [0,5/3] (1º)

The CW