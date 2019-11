'The Voice' recupera el primer puesto liderando en share, pero 'NCIS' gana en espectadores

'The Voice'

Las principales fuerzas de las 21h sufren pocos cambios en cuanto a su rating en esta jornada del 12 de noviembre. Sin programación especial de otras cadenas,. Tras el talent de NBC se encuentran ' Navy. Investigación criminal ' y ' Los Conner ', con un punto de rating cada una, pero con más de 6 millones de espectadores de diferencia entre ambas.

Las series de superhéroes pierden la mitad de sus porcentajes al repetir capítulo, lo que hace que ni 'The Flash', ni 'Arrow' se acerquen al umbral del millón de televisores conectados. Junto a estas, son 'FBI' y 'NCIS: New Orleans' las series que protagonizan la caída de la semana, perdiendo una décima cada una. Sin embargo es 'The Conners', que no se emitió el día 4 por el especial de 'La Sirenita', la serie que más rating pierde respecto a su última emisión, pasando del 1,2 al 1,0.

Adultos 18-49

NBC: 1,1/5

CBS: 0,8/4

FOX: 0,7/4

ABC: 0,6/3

The CW: 0,2/1

NBC

08:00 - 'The Voice': 8.450.000 [1,3/6] (1º) 09:00 - 'This is Us': 7.040.000 [1,3/6] (1º) 10:00 - 'New Amsterdam': 5.110.000 [0,7/4] (1º)

CBS

08:00 - 'NCIS': 11.500.000 [1,0/5] (2º) 09:00 - 'FBI': 8.850.000 [0,7/4] (2º) 10:00 - 'NCIS: New Orleans': 6.400.000 [0,6/4] (2º)

Fox

08:00 - 'The Resident': 3.660.000 [0,7/4] (4º) 09:00 - 'Empire': 2.590.000 [0,7/4] (3º)

ABC

08:00 - 'The Conners': 5.480.000 [1,0/5] (3º) 08:30 - 'Bless This Mess': 3.510.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'mixed-ish': 2.790.000 [0,6/3] (4º) 09:30 - 'black-ish': 2.630.000 [0,5/3] (4º) 10:00 - 'Dolly Parton: Here She Comes Again!' (especial): 3.960.000 [0,6/3] (3º)

The CW