El desenlace de 'Survivor' se impone en espectadores a la semifinal de 'The Masked Singer'

'Survivor'

El duelo de realities se ha resuelto en la noche del 13 de mayo con una doble victoria. Por un lado, la final de 'Survivor: Winners at War' ha alcanzado los mejores datos desde 2018, rozando los ocho millones de espectadores en CBS; y en la otra cara de la moneda se encuentra 'The Masked Singer', que firma siete millones con sus semifinales, pero se impone en rating al alcanzar un 1,8 con el que vence al 1,6 de su competidora. Ante las reposiciones de NBC y The CW, los finales de temporada de las series de ABC han supuesto un repunte para la cadena de Disney.

Adultos 18-49

CBS: 1,6/7

Fox: 1,3/7

ABC: 0,6/3

NBC: 0,5/3

The CW: 0,1/1

Fox

08:00 - 'The Masked Singer': 6.970.000 [1,8/10] (1º) 09:00 - 'After the Mask': 3.880.000 [0,9/5] (2º)

NBC

08:00 - 'Chicago Med' (R): 3.980.000 [0,6/3] (4º) 09:00 - 'Chicago Fire' (R): 4.120.000 [0,5/3] (3º) 10:00 - 'Chicago PD' (R): 4.030.000 [0,5/3] (2º)

CBS

08:00 - 'Survivor' (8-11 p.m.) (Final): 7.940.000 [1,6/8] (2º)

ABC

08:00 - 'The Goldbergs': 4.350.000 [0,8/5] (3º) 08:30 - 'Single Parents': 2.880.000 [0,5/3] (4º) 09:00 - 'American Housewife': 2.830.000 [0,5/3] (4º) 09:30 - 'Single Parents': 2.230.000 [0,4/2] (4º) 10:00 - 'Shark Tank': 2.400.000 [0,5/3] (3º)

The CW